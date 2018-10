Čadež: Trebaju nam investicije sa modernim, dobrim proizvodima

BEOGRAD – Srbiji su potrebne investicije sa modernim, dobrim i kvalitetnim proizvodima ukoliko želi da uspe na velikim tržištima, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Cadež uoči otvaranja nove fabrike dečje hrane u Dobanovcima.

„Posebno me raduje to što ćemo danas imati priliku da vidimo otvaranje jedne fabrike, Bejbi fud fektori (fabrika dečje hrane), u Dobanovicima“, istakao je Čadež.

Ovu fabriku, u saradnji sa srpskim partnerom, kompanijom Nelt, otvara srpski biznismen Goran Vuković koji u Rusiji već ima tri proizvodnje farbrike za dečju hranu i kako je Čadež istakao, poznaje jako dobro rusko tržište, tamo i živi i radi.

„Pre svega ta proizvodnja je namenjenja za izvoz na rusko tržište, najvećim delom i naravno za region. To je nešto što je u prehrambenoj industriji najviši stepen prerade i dodate vrednosti na voće, povrće ili na nešto drugo od čega proizvodite. Takve investicije su potrebne. Trebaju nam moderni, dobro kvalitetni proizvodi sko želimo da se probijemo na tržište kao što je rusko“, naglasio je Čadež.

Prema njegovim rečima, ono što beleži dobar rast je izvoz mlečnih proizvoda na rusko tržište, a mlekara Šabac je tu odradila odličan posao, i drži dobar deo tržista belog sira u Rusiji.

„Čujemo da postoji plan da vlasnik (mlekare Šabac) želi zajedno sa partnerima da investira u još jednu mlekaru u Rusiji“, rekao je on.

Čadež je istakao da su najveći izvoznici, kompanije koje su došle u Srbiju i investirale svoj novac ovde, nastavili da investiraju u proizvodnju i većinu onoga što proizvedu, izvezu na različita svetska tržišta, a to pokazuje zašto su investicije važne.

Povodom položaja na turskom tržištu i Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske, Čadež je istakao da srpski proizvođači ulažu puno da bi se prilagodili tom tržištu.

„Kompanije koje se bave stočarstvom rade na povećanju svojih kapaciteta. Kada se desi tržište kao što je Tursko, naravno da dođe do neke promene. Sada se to polako koriguje, naši proizvođači dolsta ulažu i u proizvodnje i u klanice kako bi povećali broj grla i kapacitete – To nije nešto sto može da se desi preko noći, ali čini mi se da polako dolazimo u tu fazu“, objasnio je Čadež.

To je, kako je kazao, nešto što diže celu poljoprivrednu granu jer kada se otvori novo tržište, postoji razlog da se podižu i kapaciteti.

Čadež je istakao da je osnovni zadatak PKS internacionalizacija srpske privrede.

„Ponosan sam da kažem da smo mi u protekle dve nedelje imali svaki dan bar jedan, a nekad i dva paralelna posebna međunarodna foruma sa preko 700 kompanija Srbije i isto toliko iz različitih zemalja sveta. Bile su kompanije iz Japana, Kine, Austrije, Švedske, Finske, Estonije, Egipta. Imali smo odlične pregovore sa Egiptom koji je sad otvorio tržište za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, naglasio je.

Takođe je podsetio na prestižni sajam prehrambene industrije „Sial“ koji se nedavno završio, istakavši da je na njemu učestvovalo 27 srpskih kompanija, a da je održano preko 1.500 sastanaka.

„Neke kompanije su već potpisale ugovore, što se inače retko dešava. Imamo već prva dva ugovora jedne srpske kompanije. Sada su kolege već na putu za Veronu i predstavljamo potencijale domaćih kompanija i potencijale za investiranje u Srbiji u italijanskoj oblasti Veneto“, rekao je Čadež.

