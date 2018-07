Čanak: Kada će vlast zatražiti izručenje Mirjane Marković

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak upitao je danas Vladu Srbije i nadležne državne organe zbog čega ne podnose zahtev za izručenje bivše predsednice JUL-a Mirjane Marković iz Rusije.

„Potpuno je jasno da nekadašnja predsednica JUL-a i supruga Sobodana Miloševića Mirjana Marković izbegava pravdu u Srbiji voljom i dopuštenjem nadležnih organa u Rusji u koju se sakrila pre petnaest godina“, ocenio je Čanak u pisanoj izjavi.

On je pozvao vlasti u Srbiji da javnosti saopšte „dokle će se čekati i kada će tačno, konačno, zatražiti njeno izručenje“.

Čanak je naglasio da od vlasti očekuje i da od Rusije zatraže objašnjenje „kako je bilo moguće da zemlja sa kojom Srbija ima prijateljske i partnerske odnose pruža utočište i azil osobi za kojom je Srbija raspisala Interpolovu poternicu“.

„Činjenica je da je to pitanje ruskim zvaničnicima trebalo da postave sve vlade u proteklih deset godina, ali to ne amnestira aktuelnu vlast od obaveze da to učini“, poručio je Čanak.

On je dodao da bi, osim što je prvostepeno osudjena na kaznu od godinu dana zatvora zbog nezakonite dodele stanova, njeno izručenje puno pomoglo u rasvetljavanju političke pozadine ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića.

Prema Čankovom mišljenju, izručenje Markovićeve bi pomoglo i rasvetljavanje pokušaja atentata na Vuka Draškovića i mnoga druga politička ubistva i progona političkih protivnika.

„Nadležnim organima bi puno toga mogla da kaže i o iznošenju novca iz zemlje, švercu cigareta, ratovima i paravojskama, pljačkama društvene imovine, hiperinflaciji i mnogim izbornim manipulacijama“, dodao je Čanak.

Ocenio je i da je „zaštita koju joj pruža Rusija, uprkos Interpolovoj poternici, „ponižavanje Srbije i njenih institucija“.

