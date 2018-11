Čega se sada uplašila Priština

Albanci znaju da su mnoga priznanja nezavisnosti Kosova na vrlo labavim nogama i da bi svakog časa sve moglo se rasprši, zbog toga na sve načine pokušavaju da zaustave našu uspešnu akciju kod država koje su priznale Kosovo, smatra diplomata Vladislav Jovanović.

Epidemija povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova od strane država koje su tu nezavisnost priznale, naterala je Prištinu da od Evropske unije zvanično, pisanim putem, zahteva da zaustavi Beograd u daljim diplomatskim akcijama kojim od država traži da povuku priznanje Kosova.

Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić već je napomenuo da je sa Zapada dobio upozorenje da Srbija prestane sa lobiranjem za povlačenje priznanja Kosova, iako je to legitimno pravo naše države.

Da li EU može da natera Srbiju da prestane da zahteva od država da povuku priznanje Kosova?

Vladislav Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova i ambasador SRJ u Ujedinjenim nacijama, kaže da EU ne može da izađe zvanično u susret Prištini, i da tako nešto zahteva od Beograda, jer ni sama evropska zajednica nije jedinstvena kada je u pitanju nezavisnost Kosova, s obzirom na to da pet država EU nije priznalo državu Kosovo.

Zbog toga Jovanović ovakav zahtev Prištine smatra — nemoralnim.

„Evropska unija neće biti u mogućnosti da ispuni formalni zahtev Prištine, ali može da, kao posrednik, deluje na Beograd da se u ime stvaranja dobre atmosfere i pozitivnih izgleda na ishod dijaloga, uzdrži od aktivnosti koje bi druga strana, kosovski Albanci, mogla da smatra zaoštravanjem situacije i nešto što je štetno po njih“, ocenjuje Jovanović.

Prema njegovom mišljenju, tu vrstu moralno-političkog apela, više nego stvarnog pritiska, EU će verovatno i izvršiti na nas, računajući da će on imati dejstvo i da ćemo se uzdržati od daljeg angažovanja u zemljama koje su formalno priznale nezavisnost Kosova.

„EU jedino to i može, jer kao posrednik nema pun kapacitet. Amerika bi to jače mogla da uradi, ali ona je, bar formalno, van tih razgovora. SAD bi takav zahtev mogla da nam bilateralno ispostavi, ali onda bi se potpuno demaskirala u očima celog sveta. I ta njena podrška Kosovu počela bi da gubi dobro razumevanje kod zemalja koje još nisu priznale Kosovo. Dakle, ovo je jedan od očajničkih pokušaja kosovskih Albanaca da zaustave dalje osipanje među zemljama koje su oni raznim metodama naveli na priznanje. Pošto sami Albanci znaju da je to priznanje na vrlo labavim nogama i da bi svakog časa moglo da se rasprši, oni na sve načine pokušavaju da zaustave našu uspešnu akciju kod država koje su priznale Kosovo“, konstatuje sagovornik „Sputnjika“.

Jovanović zaključuje da, pošto su proizveli priznanje određenog broja zemalja, Albanci i Zapad se pribojavaju da se točak ne okrene unazad, i da ta krhka građevina ne počne da se ruši. Zbog toga su (zapadni partneri) Albancima naložili da se obrate EU, sa zahtevom da ona, kao posrednik u dijalogu, utiče na Srbiju da se uzdrži od svih aktivnosti koje bi mogle tom dijalogu da škode.

(Sputnjik)