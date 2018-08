Čeka nas teška borba, dodatno otežavaju neodgovorne izjave

BEOGRAD – Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da neće biti bilo kakvog dogovora o KiM u kome Srbi neće imati „više teritorije, novca i prava od onog što danas imaju“.

„Borba da u međunarodnoj zajednici izdejstvujemo nešto neće biti laka i biće tim teža ukoliko imamo ovakve stručnjake koji unapred govore da bi dali Kosovu stolicu u UN, a da Srbija ništa ne dobije za uzvrat, kao što radi Sasa Janković“, rekao je Đurić za Tv Pink.

On je naglasio da od međunarodne zajednice ne očekuje „preterano saosećanje, razumevanja, simpatije“.

„Naše je da ozbiljnim argumentima zastupamo ideju da se trudimo da pridobijemo i one koji su za poziciju Srbije i one koji su protiv“, naglasio je on.

Pitanje Kosova i Metohije je, pojašnjava, sudbinska tema za našu zemlju i pojašnjava da se danas nalazimo u jeku „ludačke kampanje, za samouništenje Srbije“.

„Imate izjednačene pozicije Nataše Kandić i Sonje Bisetrko, crkvenih velikodostojnika, predstavnika političkih stranaka. Svi su se poravnali u isti stav – napadati sopstvenu državu i da Srbija ne dobije ništa na KiM“, naglasio je on.

Ističe da niko nema monopol nad crkvom i da sebe predstavlja kao celu SPC, te dodaje da je ubedljiva većina monaštva i svestenstva i arhijereja racionalna i da hoće da za svoj narod izbori nešto na KiM.

„Mi pokušavamo da spasimo sto se spasiti može. Neće biti bilo kakvog dogovora u kome Srbi neće imati više teritorije, novca i više prava od onoga što imaju danas. Nemojte da vas bilo ko laže od onih koji su sebe dobro obezbedili“, naglasio je on.

Srbija, ističe, neće odustati od borbe da sačuva srpski narod na KiM, da sačuva Srbiju na KiM, da ima više nego sto ima danas i nego što je imala ranije.

(Tanjug)