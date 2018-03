Centar: Ministar protivustavnim naredjenjem zastrašuje pripadnike Vojske Srbije

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) pozvao je danas ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da povuče naredjenje kojim se zahteva od svih zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci da potpišu saglasnost da predaju privatne mobilne telefone radi uvida u njihov sadržaj.

Kako navode u saopštenju, takvom praksom krši se Ustavom garantovano pravo na tajnost komunikacije i ugrožava integritet osoblja Ministarstva i Vojske.

„Ovo naredjenje predstavlja akt zastrašivanja jer dovodi u tešku situaciju i one koji potpišu spornu izjavu, ali i one koji to odbiju“, navedeno je u saopštenju.

Vojni sindikat Srbije je ove nedelje saopštio da je svim zaposlenim u Vojsci i Ministarstvu „naredjeno“ da daju saglasnost za „privremeno oduzimanje“ njihovih privatnih mobilnih telefona „na neodredjeno vreme“, da bi se „ostvario uvid u sadržaj i podatke“ u telefonima.

BCBP ističe da su odstupanja u toj oblasti dopuštena samo na odredjeno vreme, isključivo na osnovu odluke suda i jedino ako su neophodna radi zaštite bezbednosti ili vodjenja krivičnog postupka, a sve to na način predvidjen zakonom.

„U demokratskim zemljama je prihvaćen koncept vojnika kao ‘gradjanina u uniformi’, što podrazumeva da oni, kao gradjani, uživaju sva ustavom zagarantovana prava pod jednakim uslovima. Kada postoje izuzeci od tog opšteg pravila, oni se navode u ustavu, a ne u odlukama ministra“, navedeno je u saopštenju.

Dodaju da traženjem saglasnosti kroz naredbu nije izvesno da je ostvaren uslov slobodnog pristanka, a da odbijanjem naredjenja zaposleni u Ministarstvu i Vojsci Srbije dolaze u rizik da im se oduzme čin, uskrati napredovanje, smanji plata i prestup trajno upiše u lični dosije.

Pristajanjem na uvid u svoju ličnu komunikaciju, zaposleni u Ministarstvu i Vojsci pristaju na „mogućnost prismotre njihovog života“ i van radnog mesta, bez objašnjenja kako će biti upotrebljeni podaci pribavljeni iz njhovih uredjaja.

„Primenom ovog naredjenja može se ugroziti integritet pripadnika Vojske i zaposlenih u MO i VS, te dovesti u pitanje ideološka, interesna i stranačka neutralnost Vojske Srbije“, upozorava u saopštenju Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

(Beta)