Čepurin: Snažan podstrek razvoju strateškog partnerstva

BEOGRAD – Redovnost susreta predsednika Rusije i Srbije pokazatelj je dobrih odnosa dve zemlje, ocenio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin, ističući da današnja poseta Vladimira Putina Srbiji može da da snažan podstrek daljem razvoju strateškog partnerstva.

„Posete naših predsednika odlikuju se učestalošću i sadržajnošću. I zato je ova poseta izuzetno aktuelna i važna za obe strane. A šta su teme za razgovore? Postoje pravila međudržavnih poseta. Po tim pravilima, prvo se razgovara o odnosima dve zemlje, političkim, ekonomskim, kulturnim i drugim. To će svakako biti važan deo razgovora dvojice predsednika“, rekao je Čepurin za RTS.

On je naglasio da će ovoga puta, kada se bude razgovaralo o ekonomiji, osim tradicionalnih tema biti reči i o inovacijama, što je, ocenjuje, veoma simbolično i važno.

„Da, biće reči o energetici i da, imamo obimnu saradnju, tu su i poljoprivreda, infrastruktura, vojnotehnička saradnja…Ali će se pojaviti i nova važna komponenta – inovacione teme. To su pre svega digitalne tehnologije, kosmos i mirnodopska nuklearna energija. Mislim da je to veoma važno za našu buduću saradnju“, naveo je ruski ambasador.

Ako, kako dodaje, hoćemo da produbljujemo saradnju, od ključnog je značaja da uvodimo te savremene teme.

To je važno za Srbiju, da bi kvalifikovani kadrovi ostajali u zemlji umesto da emigriraju, a važno je i radi razvoja savremene privrede i naše saradnje, kaže Čepurin.

Naravno, napominje, u današnjim uslovima, ti zadaci nisu nimalo laki, ali i Srbi i Rusi vole velike zadatke. Oni se pokažu tek kada je nešto teško, mukotrpno ili skoro nemoguće.Tada se u potpunosti ostvaruju. Zato na taj deo posete treba obratiti posebnu pažnju i o njemu izvestiti, ukazuje ambasador.

Pored bilateralnih tema, važno mesto će svakako zauzeti pitanja geopolitike, kaže on i dodaje da je situacija u svetu komlikovana te da će predsednici sigurno razmotriti ključne stvari, najvažnije svetske probleme. Pri čemu je tu, naravno, najvažniji region Balkana.

„Vladimir Vladimirovič je više puta govorio da smo mi protiv toga da se u regionu stvara suparništvo, već se treba truditi da to bude region saradnje. Mi smo i protiv toga da se govori „ili-ili“. Mislim da je sasvim moguće da ovaj region sarađuje i sa Zapadom i sa Rusijom i sa Istokom“, ističe Čepurin.

Podrazumeva se, dodaje, da će se razgovarati i o onome o čemu u Srbiji uvek govore i što je, mi to znamo, Srbiji najvažnije.

„Jedna od tema biće rešenje kosovskog pitanja. Vidimo kakav se pritisak vrši na Srbiju po tom pitanju. Zato je pitanje kosovskog rešenja bez svake sumnje veoma važna tema“, kazao je on.

Dogodiće se, objašnjava, i jedan prijatan i lep momenat – dodela Ordena Aleksandra Nevskog predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jednog od najviših odlikovanja koja postoje u Rusiji koje se izuzetno retko dodeljuju stranim liderima i uopšte strancima.

„Mislim da će to biti i prijatan i pozitivan momenat tokom posete predsednika Putina. To je i znak pažnje i odavanje priznanja predsedniku Srbije i srpskom narodu. To priznanje se svakako može šire tumačiti. Aleksandar Nevski je ikona ruske istorije. Možda ne znaju svi, mada mnogi i znaju da i ovde u Beogradu postoji Crkva Svetog Aleksandra Nevskog kao i u mnogim drugim gradovima sveta, najvećim zapadnim prestonicama“, rekao je Čepurin.

Prema njegovim rečima, poseban značaj imaće i razgovori u Hramu Svetog Save na kraju posete.

„Dakle, poseta je vrlo sadržajna. A šta će biti glavni rezultat posete? Mislim da će najvažniji rezultat biti potvrda obe zemlje da želimo da razvijamo naše strateško partnerstvo. Štaviše, poseta može da dâ snažan podstrek daljem razvoju tog strateškog partnerstva“, istakao je ruski ambasador.

Čepurin je ukazao da se predsednici Vučić i Putin se za poslednjih deset meseci sreću treći put, podsetivši na posetu Vučića Moskvi 9. maja, kada je on učestvovao u šetnji „Besmrtnog puka“, a zatim i na radni sastanak 2. oktobra u Moskvi.

„Kao što vidimo, predsednik Putin otprilike svake treće godine dolazi u Srbiju u zvanične posete. Redovnost je uvek pokazatelj dobrih odnosa. Ta redovnost poseta rukovodilaca svedoči o nivou odnosa među zemljama. I ja mislim da je to zaista tako jer, iako kažu da su svi ljudi braća, ipak su Rusi i Srbi i istog porekla i iste vere i imaju zajedničku istoriju i to slavnu istoriju. Dakle, Srbi i Rusi su dvostruka braća. I zato je i prirodno da su odnosi među našim zemljama ovako prijateljski kakvi jesu“, rekao je Čepurin.

On je dodao i da Rusi i ruski predsednik visoko cene pažnju i ljubav sa kojom se srpski narod odnosi prema Rusiji izrazivši uverenje da će i ovoga puta predsednik Rusije osetiti šarm Srbije.

