CIA Albancima šalje oružje radi preuzimanja severa?

Brod sa kontejnerom punim najnovijeg naoružanja za potrebe opremanja takozvane kosovske vojske trenutno je na putu preko Atlantika do luke Drač u Alabaniji, odakle će opasni tovar biti odvezen do baza kosovskih bezbednosnih snaga, pišu „Večernje novosti“, pozivajući se na podatke do kojih su došle srpske bezbednosne službe.

Kako objašnjava list, „ovaj konspirativni aranžman je u sklopu sumornog scenarija Prištine o preuzimanju kontrole nad severnim delom pokrajine“.

Osim toga, ističu „Novosti“, srpski operativci su došli do informacija da je kosovska tajna služba u južnom delu Kosovske Mitrovice podelila automatske puške nekima od bivših i aktuelnih saradnika, kao i drugim osobama iz „državnih institucija“ koji su obučeni da ih koriste.

„Ova paklena igra koju iza zavese vodi Amerika, uklapa se u planove prištinske vlasti koja nemerava da 14. decembra, kršeći sve sporazume, osnuje “vojsku Kosova“, navodi list.

Navodno je i ideja za uvođenje dodatnih taksi na robu iz centralne Srbije, tvrde „Novosti“, došla upravo iz Vašingtona.

„Oni su preko Tačija i njegovog ministra Endrija Šalje u kosovskoj vladi, predložili uvođenje taksa, kako bi isprovocirali Haradinaja da preduzme još radikalnije mere“, rekao je neimenovani izvor za beogradski list.

Kako je objasnio, to bi trebalo da izazove reakciju Beograda i da dovede do ograničenog sukoba na severu KiM.

„Zbog toga Priština traži da Kfor pojača prisustvo na severu i da hermetički zatvori “granicu“ prema centralnoj Srbiji, navodno u cilju sprečavanja šverca robe“, rekao je neimenovani izvor.

„Novosti“ dodaju i da Priština namerava da, u slučaju eventualnog pogrošanja bezbednosne situacije zbog otpora Srba, izvrši kompletnu blokadu severa KiM i da uz pomoć Kfora zatvori administrativne prelaze Brnjak i Jarinje.

Pored toga, ističe list, traži i da Kfor, u slučaju da Beograd, kao kontrameru, prekine vodosnadbevanje iz Gazivoda, u njegovo ime preuzme kontrolu nad tim strateški važnim jezerom.

„Tako bi ostvarili cilj — kontrolu nad čitavom teritorijom KiM“, zaključuju „Novosti“.

(Tanjug)