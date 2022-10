Civilno društvo Kosova i Srbije: Nemoguće postići dogovor bez primene već postignutih …

Civilno društvo na Kosovu i u Srbiji smatra da je nemoguće postići konačan sporazum bez ozbiljne posvećenosti strana u primeni već postignutih sporazuma, kaže se u saopštenju o analizi Demokratskog instituta Kosova (KDI) „Ključni elementi neophodni za napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije“.

Kako je saopšteno iz KDI, to je zaključeno tokom diskusije održane u Beogradu sa učesnicima koji predstavljaju organizacije civilnog društva sa Kosova i iz Srbije.

Jedan od autora analize Visar Džambazi, otkrivajući perspektivu sa Kosova, rekao je da bi dijalog za normalizaciju odnosa trebalo prvo da se fokusira na tranzicionu pravdu, suočavanje sa prošlošću i izgradnju pravog narativa.

On je kao neophodne elemente dodao sprovođenje sporazuma o dijalogu sa obe strane, uključujući sprovođenje presuda Ustavnog suda od strane Kosova.

Kao još jedan ključni element za napredak u normalizaciji odnosa, on je naveo potrebu da EU ponudi jasnu evropsku perspektivu Kosovu i Srbiji kao podsticaj za nastavak dijaloga i približavanje strana konačnom sporazumu.

Prema njemu, koordinacija EU-SAD i specijalni emisari za dijalog ostaju važni za proces dijaloga, dok bi takodje trebalo da se izvrši pritisak na Srbiju za usklađivanje sa politikom EU i uvođenje sankcija Rusiji, kao izraz proevropske volje.

S druge strane, autor iz Srbije Miloš Pavković je istakao da stranke treba da budu otvorene za dijalog, stavljajući interese građana na prvo mesto.

Dodao je da stranke treba da vode dijalog u dobroj nameri, uzdržavajući se od jezika koji podstiče tenzije na terenu i od populističkih izjava.

Pored toga, Pavković je naglasio da Kosovo i Srbija moraju da sprovode već postignute sporazume za koje se mora izgraditi mehanizam za praćenje sprovođenja, dok u međuvremenu, strane moraju jedna drugu da podržavaju na svom integracionom putu i ​​da imaju za cilj postizanje kompromisa u dijalogu koji vodi ka normalizaciji odnosa i konačnom dogovoru.

A kao jedan od bitnih elemenata prisutnih u ovoj raspravi naveli su transparentnost procesa dijaloga, koja je do sada u ovom procesu nedostajala, a koja mora biti garantovana na osnovu demokratskih normi.

Analiza i diskusija sprovedena je u okviru projekta „Civilna društva na Kosovu i u Srbiji promovišu participativan i smislen proces pomirenja“, koji je podržalo italijansko Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje.

(Beta)

