Članovi Upravljačkog tima sa šefom Misije OEBS-a

BEOGRAD – Članovi Upravljačkog tima za uspostavljanje Zajednice srpskih opština (ZSO) razgovarali su danas sa šefom Misije OEBS Janom Bratuom i predstavnicima te misije na KiM i informisali ih da je rad na tekstu nacrta statuta ZSO u završnoj fazi i da će nacrt biti okončan u roku koji je dala EU, odnosno do 4. avgusta.

Preneli su da je Upravljački tim spreman da u svakom trenutku nakon 4. avgusta, na zahtev Brisela, tekst predstavi odborima za implementaciju i učesnicima dijaloga na visokom nivou, kako je predviđeno ranijim dogovorima Beograda i Prištine.

Kako se navodi u saopštenju, predstavnicima OEBS-a je još jednom predočeno da su se u radu pridržavali odredbi Prvog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Plana implementacije tog sporazuma, delokruga rada Upravljačkog tima, Opštih principa o uspostavljanju ZSO i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Članovi Upravljačkog tima izrazili su žaljenje zato što u dosadašnjem radu nisu bili u prilici da se u Briselu sastanu sa odborima za implementaciju i u fazama, kao je predviđeno dogovorom, predstave rad na tekstu i eventualno dobiju nekakve sugestije.

Dodaju da će, u skladu sa mandatom i sugestijama svih do sada angažovanih u procesu, nastaviti da rade na nacrtu statuta, iako je on skoro završen, radi dodatnog unapređenja, sve do njegovog predstavljanja u Briselu.

Upravljački tim je još jednom zahvalio lokalnim samoupravama opština sa srpskom većinom i nadležnim ministarstvima na logističkoj i ekspertskoj podršci u procesu izrade nacrta statuta ZSO, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija koje su iskazale interesovanje za taj proces.

