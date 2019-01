Crkvu „Putinku“ podigli žrtvama 90-tih

BANSTOL – Meštani Banstola, kod Inđije, gde se gradi Hram Blage Marije, koji je posvećen srpskim žrtvama ratova devedesetih, prvenstveno žrtvama hrvatske akcije „Oluja“, u naselju poznat kao Putinova crkva, uputili su poziv i molbu predsedniku Srbije Aleksandru Vučić da zajedno sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom dođe u njihovo naselje tokom posete Srbiji.

Malo ko od meštana veruje da će Putin zaista i doći u Banstol, ali, kako je za Tanjug nedavno rekao inicijator izgradnje i član Odbora za gradnju crkve Branko Simonović, veruju da u ovom trenutku ne postoji mesto sa većom simbolikom u Srbiji gde bi trebalo dočekati Putina.

„To je prva crkva koju Srbi prave po uzoru na neku rusku crkvu i predstavlja vertikalu srpsko-ruskih odnosa, od Romanova pa danas do Putina, kojeg mi očekujemo“, kaže Simonović i dodaje da je njihov poziv ujedno i poruka ruskom predsedniku da je dobrodošao u Srbiju, kao i to da li će do te posete doći najvećim delom zavisi od njegovog domaćina – predsednika Vučića.

„Da li će predsednik Putin doći ili ne, to u ovom trenutku zavisi od našeg predsednika Aleksandra Vučića, kojem smo uputili molbu da u protokolu posete predsednika Putina predvidi i obilazak ovog mesta. Ne zato što nezvanično u narodu hram koji se gradi nosi Putinovo ime, nego zato što je to hram u kojem će biti ispisana imena svih žrtava „Oluje“ i koji će simbolično predstavljati spomenik rušenju jedne države i stradanju, ne samo našeg naroda, nego mnogo ljudi na ovom prostoru“, kaže Simonović.

Dolazak dva predsednika u Banstol značio bi mnogo za meštane i samo naselje, navodi Simonović i objašnjava da su većinom meštani tog naselja prognanici – deca „Oluje“, a da ih i nakon 23 godine i dalje tretiraju kao vidkendaše.

„Nekada je ovo bilo vikend naselje, ali nakon „Oluje“ postalo je avetinjsko naselje i prognani su kupovali vikendice za male pare i nastanili se. Prema zvaničnim procenama ovde živi negde oko 3.000 ljudi. Tu živimo, nismo vikendaši. Ovo mesto je odlično i za turizam“, kaže Simonović.

Dodaje da bi dolazak dva predsednika značio jer bi na taj način bila odata i počast žrtvama, kao i da bi to mesto oživelo uz pomoć te posete.

Otac Siniša Hrvačević, sveštenik u Banstolu, kaže za Tanjug da bi bili radosni i da bi im veliku čast predstavljala poseta predsednika Putina, kao što takva poseta predstavlja čast i za celu Srbiju i Evropu.

„Bila bi čast za ovo naše malo naselje i to bi mu dalo mnogo na značaju, a mi se nadamo da će ovo postati jedan krajiški centar za Srba iz celog sveta, jer su oni donatori i ktitori ovog hrama. Ne bismo se bunili ni kada bi predsednik Putin bio jedan od njih, to bi bila velika čast za hram, za našu eparhiju i parohiju i to bi nas sve radovalo“, kazao je otac Hrvačević.

Naveo je da jedan hram može biti samo hram Srpske pravoslavne crkve i Božiji, te da je volja naroda to što je Hram Blage Marije nazvao Putinovom crkvom, koja se gradi po uzoru na rusku crkvu Svetog Nikolaja iz Sofije.

„Mi smo uvek bili bratski narod i pre nego što je Putin postao predsednik. Još za vreme Oktobarske revolucije, mnogi ugledni Rusi nastanili su se u predelu Srema, Sremskih Karlovaca, gde je osnovana i zagranična ruska crkva i tu su znatno pomogli i našem monaštvu i kulturi i privredi… tako da mi ostajemo bratski narod i to niko ne može da ospori“, navodi otac Siniša.

On dodaje i da je Putin danas najveći pravoslavni brend, simbol nove Rusije, novog vremena i nada se, kaže da im Putin neće zameriti što su samovoljno upotrebili njegovo ime za crkvu.

Ideja za izgradnju crkve na Banstolu javila se pre tri godine, kada je obeležavano 20 godina od akcije „Oluja“, ispričao je Simonović i dodao da su krenuli od ideje da naprave simbol naselja, koji će biti posvećen žrtvama.

Kako je ispričao, prva zamisao je bila da to bude drvena crkva – crkva brvnara, koja bi bila crkva optužnica, odnosno koja će optuživati za zločin u kojem je stradalo oko 2. 000 ljud

„Došli smo na ideju da zatražimo pomoć od Ambasade Rusije i poslali smo im pismo u kojem smo zamolili za građu, a ideju za to nam je dalo što je projekat te crkve bio po uzoru na crkve brvnare iz Rusije“, kaže Simonović i dodaje da je ta ideja doživela nakon toga revoluciju, te da je vladika Vasilije želeo da se napravi pravi hram, ozbiljniji nego što je brvnara.

„Dao nam je katalog da izaberemo po kojoj ruskoj crkvi ćemo praviti ovu crkvu. U katalogu je bila i Crkva Svetog Nikolaja iz Sofije, kojoj je zvona lično darivao Nikolaj II Romanov i mi smo se svi složili da nam ta crkva bude uzor za ovu“, kaže Simonović.

Crkva u Banstolu se prostire na oko 200 kvadrata, a za razliku od crkve u Sofiji neće imati kriptu.

„Crkva govori o stradanjima, ali i o prijateljstvu srpskog i ruskog naroda i o vezi koja traje vekovima i ovo bi mogao da predstavlja jedan novi temelj srpsko-ruskih odnosa“, zaključuje Simonović.

(Tanjug)