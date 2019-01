Ćulibrk: Svaka naša priča o Holokaustu počinje u Jasenovcu

BEOGRAD – Svaka naša priča o Holokaustu počinje u Jasenovcu, rekao je povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, 27. januar, episkop Pakračko-slavonski Jovan (Ćulibrk).

„Jasenovac je jedinstven među svim logorima i svim stratištima Drugog svetskog rata. On je strašniji i od Aušvica i od Treblinke, jer se ovde ubijani morao suočiti s ličnom mržnjom svoga ubice. To nije bila fabrika smrti kao Aušvic, jer prosečan esesovac nije imao ništa sa žrtvom, osim da sprovede one koji su dolazili vozovima do gasne komore. Ovde je ubica ubijao lično. I drugo, Jasenovac je jedini logor smrti čije glavne žrtve nisu bile Jevreji“, kazao je episkop Jovan.

Na pitanje kako u kontekstu Holokausta doživljava svoju službu crkvi i narodu u Jasenovcu, vladika Jovan odgovorio je – kao da služim na grobu.

„Kad odemo na mesta stradanja Srba pustimo tišinu da zavlada i svaki dan kao da je Velika subota – kao da će sad ispod zemlje da proključa vaskrsenje“, kazao je.

On je u emisiji „Sedmica“ Radio Beograda upozorio na opasnost revizionizma i negiranja zločina.

„Poricanje Holokausta je veoma opasno jer je to deo mejnstrima, državnog narativa koji govori o Holokaustu. Zbog toga je jako važno što će na Sajmištu biti memorijal države Srbije svim žrtvama Holokausta“, rekao je vladika Jovan.

Poricanje i revizionizam u Hrvatskoj su onoliko opasni koliko se tim ljudima dozvoli pristup u mejnstrim medije i politički život, naveo je i dodao da je nažalost, sam revizionizam u Hrvatskoj samo deo revizionizma u svetu.

„Jasenovac je već tri godine na svetskoj listi ugožene baštine Holokausta upravo zbog pojave revizionizma u Hrvatskoj“, rekao je vladika Jovan.

Da je revizionizam globalna pojava, pojasnio je primerom lokalnog spomenika u Bostonu.

„Ogromna je žrtva ruskih ratnih zarobljenika, kojih je tri miliona umrlo samo prve zime 1941-1942. godine, koji se skandalozno zaboravljaju. Pre neku godinu bio sam u Bostonu, gde lokalni spomenik Holokaustu ima i spomenik Jevrejima i Romima, čak i homoseksualcima, samo nema spomena ruskim ratnim zarobljenicima umrlim tokom samo jedne zime. E, to je pravo poricanje Holokausta, a ne ovo što neki lokalni pseudostručnjak kaže da nije bilo Jasenovca. Ovo je mnogo opasnije, jer je to deo mejnstrima, državnog narativa koji govori o Holokaustu“, kazao je on.

Ukazao je na potrebu veće brige i pažnje zvaničnog Beograda kada je u pitanju negovanje kulture sećanja i odnosa prema žrtvama stradanja u Drugom svetskom ratu.

„Jasenovac nije sam srpska priča, već i jevrejska od kojih inače mnogo toga možemo da naučimo u kulturi sećanja“, kazao je vladika Jovan, koji je i predsednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida i autor knjige „Holokaust u Jugoslaviji“.

Mi smo, zaključio je, kao narod obeleženi Drugim svetskim ratom isto kao što smo obeleženi Kosovskom bitkom i s tim ne možemo da živimo jedan dan i da sećanje na Holokaust bude samo jedanput godišnje.

(Tanjug)