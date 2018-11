D.Đukanović: Interpol – preambiciozan cilj Prištine

BEOGRAD – Predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže da eventualni prijem Kosova u Interpol predstavlja preambiciozan cilj, kao i da zavisi od višestrukih lobiranja unutar Interpola.

Đukanović je za RTS rekao da je pitanje Kosova podelilo članice Izvršnog komiteta Interpola.

„Pitanje Kosova podelilo je članice Izvršnog komiteta Interpola, ali sledeca procedura je da se na Generalnoj skupštini dve trecine clanica izjasni za clanstvo. Mislim da je to preambiciozan cilj. Ali, naravno, sve zavisi od višestrukih lobiranja unutar Interpola“, navodi Đukanović.

On smatra i da su Sjedinjene Americke Države opredeljene ka tome da se dođe do sveobuhvatnog pravnoobavezujućeg sporazuma izmedu Beograda i Prištine.

„Mislim da u proteklih nekoliko meseci imamo jasne poruke koje dolaze iz Vašingtona da su SAD opredeljene da se dode do sveobuhvatnog pravnoobavezujuceg sporazuma izmedu Beograda i Prištine, da se dijalog okonca u pozitivnom pravcu“, objašnjava predsednik Centra za spoljnu politiku.

Prema njegovim rečima, sve se usmerava ka mogućnosti da se stvori takav ambijent da se do dogovora dođe, da se prevaziđu dosadašnje blokade koje su postajale u dijalogu izmedu Beograda i Prištine.

On smatra i da će Beograd insistirati na tome da dođe do nastavka dijaloga i do nekog kompromisa.

„Mislim da uvek postoji neki manevarski prostor iako se cini da se opcije sužavaju. Transformacija kosovskih bezbednosnih snaga na ovaj nacin kako je urađena nije urađena čak ni u skladu sa kosovskim ustavom i nije konsultovana srpska zajednica, ali mislim da će ipak u narednih nekoliko meseci Srbija imati živu diplomatsku aktivnost odnosno ulazak u tu završnicu procesa dijaloga Beograda i Prištine“, zakljucio je Đukanović.

(Tanjug)