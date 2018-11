Da su ubili Radoičića ko bi dokazao da on nije ubio Ivanović

BEOGRAD – Da su ubili Milana Radoičića pre dva dana, ko bi dokazao da on nije ubio Olivera Ivanovića, upitao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje u vezi sa slučajem Milana Radoičića.

Vučić je naveo da je Radoičić, koji je od strane nekih stranih služni i od strane nekih medija označen kao ubica, prihvatio poligrafsko ispitivanje, za razliku od nekih u Srbiji koji u pojedinim ranijim slučajevima to nisu želeli, i da je prošao poligraf.

Milan Radoičić nije ubio Olivera Ivanovića i srpska policija, dodao je, od danas može sa sigurnošću to da tvrdi.

„Ne samo da ga nije ubio, nego nije učestvovao ni u organizovanju, logistici, pomaganju, podstrekavanju. I šta ćemo sad?“, upitao je predsednik.

Kako je rekao, kada ne bi više bilo Radočića, onda bi mogli da nađu nekog ko će da prizna da je povukao oroz, pošto Radoičih nije mogao.

„A, onda zakačićemo zvaničnom Beogradu, imaćemo dovoljno podrške od protivnika vlasti u Beogradu… Poput Đilasa, koji kaže da su isti Beograd i Priština. Na takve oni računaju, da mogu u svakom trenutku da kažu – on je, Radoičić ubio… Ko bi nas tu oprao…“, rekao je Vučić.

Govoreći o ubistvu Olivera Ivanovića, predsednik Vučić je rekao da je on ubijen na isti dan kada su raspisani izbori u Beogradu i da je neko birao poseban momenat i trenutak i da će se ustanoviti zašto.

Podsetio je i da je Radoičić već ispitan, još 21. februara ove godine, u Kosovskoj Mitrovici.

Pre dva dana su hteli da ga ubiju, došli su, kaže, sa 52 čoveka na glavni ulaz i sa još 25 u garaži i dvadesetak njih u logistici.

„Prvo je uhapšen jedan drugi čovek na Kosovu po crnogorskoj poternici, član narko klana, njemu je nuđeno da optuži Milana Radojičića kako bi mogli da upakuju optužbu za zvanični Beograd, to su radili sve vreme. Kako to nije uspelo, tražili su da dođu ovde, Marković je zvao nekoga za koga oni ne znaju koga, a mi imamo sve brojeve koje je pozvao.Oliver je ubijen u 8 i 14, od 8 i 16 do 8 i 23 sve su pozivi ka Hitnoj pomoći i vatrogasima, nema poziva tom čoveku, slagali su“, rekao je Vučić.

Sve su to činili kako bi upakovali celu priču i optužili zvanični Beograd.

Ukazao je da je Milan Radoičić bio uvek prvi na braniku severne Mitrovice i da je bio čovek broj jedan za odbranu severne Mitrovice.

Sad kada, kako je primetio, „nema“ Radoičića, onda je tu Ivanovićeva sekretarica, kojoj je, inače, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, uz obrazloženje da je osumnjičena za „pomaganje u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo“.

„Zamislite da je sekretarica htela da ubije svog šefa… Je l“ vi verujte.. da je ona učestvovala u zaveri i sve su lepo upakovali…“, primetio je.

Na pitanje zašto je izabran ovaj tajmnig za krizu na Kosovu i Metohiji, Vučić je istakao da je to zato što u Prištini vide da Srbije neće da odustane, a oni bi želelil da po svaku cenu dobiju priznanje.

„Neće ga dobiti nikada“, ponovio je predsednik.

Kako kaže, Beograd je, iako istragu o ubistvu Ivanovića vodi u nemogućim uslovima, gotovo sklopio celu priči, čekamo još neke dokaze.

„Srbija ima mnogo saznanja o ubistvu Olivera Ivanović, mi smo ćutali sve vreme i nismo pričali šta mislimo ko iza toga stoji. Sve što je prištinska strana radila nije bilo pravedno, tražili smo čaure na 24 sata da vidimo iz čega je pucano, jel to oružje iz jedne okolne zemlje iz 1992.godine, nikad ih nismo dobili“, rekao je predsednik Srbije i dodao da bi Srbija „nešto napravila“ da je bar na pet dana dobila dokazni materijal ali da „oni nikada ništa nisu poslali“.

(Tanjug)