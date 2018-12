Dačić: Amerika razgovara sa Putinom o ceremoniji za sporazum Beograda i Prištine

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su Sjedinjene Američke Države izrazile spremnost da organizuju ceremoniju potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine i da pozovu i druge zemlje, kao i da je savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton o tome pričao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim.

„Njima je bitno da je Rusija saglasna i da u tome učestvuje, osim onog dela koji vodi Evropska unija (EU). Velike sile moraju da budu garant dogovora pošto on mora da prodje i kroz Savet bezbednosti“, rekao je Dačić u intervjuu za Politiku od subote 30. decembra.

Na pitanje koliko je za američkog predsednika važno pitanje rešavanja problema Kosova, Dačić je rekao da Donald Tramp polazi od toga da može da se postigne dogovor Beograda i Prištine.

„I ukoliko se taj dogovor postigne, to je velika pozitivna stvar za ceo region i za sve ove zemlje koje bi bili garanti, uključujući i zemlju u kojoj bi se to potpisalo – SAD. To je plus za Trampovu politiku i za SAD“, rekao je Dačić.

Naročito, dodao je Dačić, ako su oko toga saglasni Beograd i Priština, jer bi to kako je naveo, bi bio njihov diplomatski uspeh.

„Ali, za sada, nema nikakvih indicija da će doći do formalne promene formata dijaloga, odnosno uključivanja Amerike, jer bi on morao da se promeni na jedan takodje formalan način“, rekao je Dačić.

Znači, dodao je Dačić, „da sada neko odluči da više nećemo da razgovaramo kod (visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Federike) Mogerinijeve, nego ćemo da razgovaramo u nekom drugom formatu, a toga nema“.

„Jer, bez obzira na to koliko će sada EU da bude zauzeta svojm problemima, i dalje će se držati tog formata, ali će postojati potreba, kao što je Tramp rekao, da se ne izgubi momentum, da se ne čeka previše. Formalno, uključivanje SAD nije ni bilo predvidjeno. Nisu oni nikada ni tražili“, rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je pregovarački proces u „totalnoj defanzivi i pat poziciji“, a da bi se nastavio dijalog potrebno je da Priština povuče takse koje je uvela na proizvode iz Srbije.

„Oni sigurno nisu očekivali da ćemo mi da priznamo Kosovo, ali su možda očekivali da će EU da im da bar viznu liberalizaciju“, rekao je Dačić.

Dačić je ocenio da će se i zbog evropskih institucija dijalog naći u pat poziciji, jer predstoje izbori u EU, konstituisanje različitih organa, dok se specijalni predstavnik bira tek krajem godine.

„Odlazeća Federika Mogerini je takodje u nezgodnoj poziciji – koje korake dalje da preduzima u uslovima kad joj osporavaju rezultat i autoritet kao da je ona maltene na našoj strani što je, inače, daleko od istine“, rekao je Dačić.

On je rekao da u „celoj toj situaciji nisu neke perspektive da se može očekivati uspešan tok dijaloga u sledećoj godini“.

„Zato su sve ove priče da će to brzo da se reši previše naučnofantasične“, naveo je Dačić.

