Dačić: Bakire, gotovo je sa tim da je BiH unitarna država!

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da nije uspelo stvaranje unitarne BiH i poručio predsedavajućem Predsedništva BiH Bakiru Izetbegovicu da je gotovo sa tim i da treba da poštuju Republiku Srpsku.

„Bakire, gotovo je sa tim da je BiH unuitarna država, poštujte Republiku Srpsku i prava Hrvata, a mi imamo interes da živimo zajedno i u miru“, rekao je Dačić za Prvu komentarišući to što je Izetbegović nazvao Dačića Miloševićevim učenikom koji neuspešno pokušava da napravi paralelu između Kosova i Republike Srpske.

Dačić ističe da Izetbegović voli da nastupa na takav način i da nema ništa protiv da svako iznosi svoje mišljenje.

„BiH nije priznala Kosovo, ali Bakir se zalaže za to. KiM je bila pokrajina u bivšoj Jugoslaviji. Kada pogledate koliko ima procenutalno Albanca u Srbiji u odnosu na Srbe u BiH, to je nauporedivo, čak više prava po osnovu Dejtona ima Republika Srpska nego što je nekada imalo Kosovo. Govorio sam o tome da ako se već išlo ka priznanju jednostranih akata u vreme jedostranog proglašenja nezavisnosti Kosova onda je mogla i Republika Srpska da proglasi otcepljenje i formiranje svoje države“, naveo je on.

Dodaje da predstoje izbori u BiH i da svako tu gleda neku svoju političko – filozofsku i marketinšku priču.

„Ali, potezi bošnjačkog rukovodstva koji je vodio Alija Izbetbegović u tom momentu nisu vodili ka smirivanju situacije već ka stvaranju unitarne Bosne i to im nije uspelo“, zaključio je Dačić.

(Tanjug)