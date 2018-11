Dačić: Bolje da se nisu prijavili, doživeće debakl

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je gotovo siguran da Kosovo neće uspeti da postane član Interpola bez obzira na velike pritiske i poručio da je bolje da se nisu prijavili, jer će, kako kaže, doživeti debakl.

“Pritisci su izuzetno snažni i jaki uz veliku podršku zapadnih i islamskih zemalja“, kaže on za Tanjug i navodib da Albanci, čak ispituju mogućnost da se delegacijama koje nemaju para, plate i putne troškove i boravak u Dubaiju i ,kako on kaže, „ko zna šta još” .

Dačić je podsetio da je Kosovo, kako bi dobilo glasove u Interpolu, odvojilo i sredstva iz budžeta za lobiranje, odnosno, kako kaže, za korupciju, međutim, ocenjuje da je to “prazna puška” i da će se na samom glasanju videti koliku će podršku dobiti.

“S obzirom da oni stalno pričaju, da su laži ovo što radim vezano za povlačenje priznanja, videće se na glasanju koliko imaju glasova. Prema tome, bolje da se nisu ni prijavili za članstvo jer će ovo biti debakl”, rekao je Dačić Tanjugu.

Na pitanje koliko članice izvršnog Komiteta Interpola uopšte interesuje to što Kosovo ne ispunjava uslove da postane član, Dačić kaže da “njima nije problem da prekrše Statut kao što se to već dešavalo u slučajevima kada žele da ostvare svoje ciljeve”

“Neke zapadne zemlje pošalju svim članicama Interpola dopis da treba da se glasa za Kosovo, a onda se neko žali zašto mi lobiramo da neko ne priznaje Kosovo. To su cinične primedbe, ali očigledno im to smeta, a smeta im zato što to očigledno nisu laži”, rekao je Dacičh.

Za razliku od Intepola gde pojedine zemlje kojima to do kraja nije baš jasno mogu da poveruju u argumente Kosova da je reč o policijskoj saradnji, za UNESCO to nije tako, a prema Dacičhevoj oceni, za njih će pokušaj članstva u tu organizcuju biti još teži.

“Tu smo još pre tri godine kada je bila mnogo teža situacija uspeli da sprečimo njihov ulazak u UNESCO i sada bih im preporučio da to ne pokušavaju”,

Srbija se, ističe Dačić, ozbiljno organizovala i dok se ne reši pitanje Kosova i ne postigne dogovor u dijalogu, mislim da nemaju šanse da uđu u tako značajne međunarodne organizacije kao što UNESCO, Interpol, UN ili OEBS.

On je istakao da Ministarstvo spoljnih poslova i MUP-u čija je to izvorna nadležnost pomaže u borbi da se spreči članstvo Kosova u Interpolu.

Kako navodi, jasno je da Kosovo ne želi da postane član Interpolada bi povećalo saradnju u borbi protiv kriminala, već da bi time dali “još jednu kockicu za zaokruživanje njihove nezavisnosti”.

“Zbog svega toga to je politizacija Interpola i mi smo žestoko protiv toga”, istakao je Dacičh.

(Tanjug)