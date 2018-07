Dačić: Dođe mi da dam Pacoliju ove note…

BEOGRAD – Hapšenje petorice Srba kod Gnjilana ometaju dijalog Beorgada i Prištine i suprotne su onome o čemu se govori u Briselu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On je dodao da je to reakcija na povlačenje Srba iz nekih bezbednosnih struktura, od kojih Priština, kako je naveo, želi da pravi pod patronatom nekih zapadnih zemalja stvarajući time nukleus za neku vojsku koju žele da formiraju i pokušavaju da predstave da i Srbi to podržavaju.

(Tanjug)