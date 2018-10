Dačić: Dokle će Albancima da se toleriše neispunjavanje obaveza

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dacic kaže da Priština stalno traži alibi za neispunjavanje potpisanih sporazuma i dodaje da Kosovo ne želi da uđe u Interpol zbog borbe protiv kriminala već da bi se pokazalo i dokazalo kao država.

Poručuje da, dok je Rezolucija 1244 na snazi, nema nikakve vojske Kosova.

Dačić je za RTS rekao da je inicijativa za transformaciju Kosovskih bezbednosnih snaga pokušaj nekih zapadnih zemalja da zadovolje pištinske vlasti.

Podsetio je na saopštenje Maje Kocijancic, portparolke visoke predstavnice EU, uz opasku da ona uvek prica sa stavom „koji osuduje sve strane ili poziva sve strane“, ali dodaje da je danas jasno rekla da oni podržavaju transformaciju KBS-a, ali samo po ustavu.

„Ovo je suprotno ustavu. Prema tome, od toga nema ništa“, rekao je Dačić.

Istice da su SAD prošli put bile žestoke u reakciji, a „sada su ih malo pustili zbog unutrašnje politicke scene“.

Dačić kaže da se, otkako je potpisan Briselski sporazum, stalno traži alibi da se on ne ispunjava.

„I to je ono što iritira. Dokle će više Albanci da budu tolerisani kao neko ko ne ispunjava ono što potpiše i kao oni koji izazivaju nestabilnost u regionu“, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije.

Govoreci o inicijativi da Kosovo uđe u Interpol, Dačić kaže da je to suluda situacija zato što Kosovo saraduje sa Interpolom preko Unmika.

„Kosovo neće u Interpol da bi sarađivalo u borbi protiv kriminala i terorizma. Kosovo hoce u Interpol da bi se pokazalo i dokazalo kao država. Zato i neće ući u Interpol“, naveo je on.

Upitao je i šta će prištinskim vlastima vojska.

„Rezolucija 1244 govori o tome da je jedina oružana sila na KiM Kfor. Ona nije promenjena, nije ukinuta. Dok je ona na snazi, nema nikakve vojske Kosova“, naveo je Dačić.

Dodaje i da se Srbima u BiH ne sviđa visoki predstavnik.

„Šta ce visoki predstavnik u BiH 25 godina posle rata? A ovde, na Kosovu, kažu treba da ode“, rekao je Dačić govoreci o zahtevu za povlačenje Unmika.

Kaže da taj zahtev ne dolazi iz SAD nego iz Prištine.

„Velika je razlika kad govori neko iz Prištine i kada govori Niki Hejli. Ali mogu da govore koliko hoće“, rekao je Dačić uz konstataciju da je Savet bezbednosti UN kolektivno telo i da, dok su Rusija i Kina u SB, to nikad neće proći.

Prvi potpredsednik Vlade je ukazao i na incidente kada Srbi dodu na groblja svojih predaka na KiM i na stalne pretnje i zveckanje oružjem.

Kada je reč o rešenju kosovskog pitanja, Dačić kaže da se dva predloga čuju u javnosti – jedan da Kosovo treba da bude nezavisna država i da Beograd treba da prizna Kosovo „ovako kako su oni sebe definisali kao državu“, i drugi predlog, na osnovu Ustava Srbije, da je Kosovo autonomna pokrajina u sastavu Srbije.

„Ovo drugo neće Albanci, ovo prvo nećemo mi. Da li je moguće da to ostane zamrznuti konflikt? U slučaju Kipra su se složili da to ostane zamrznuti konflikt. Kipar je primljen u EU. U slučaju Srbije, Srbija neće moći da ide dalje sa zamrnutim oknfliktom ukoliko zaista želi da ide putem evropskih integracija“, rekao je Dačić.

On navodi da nije evrofanatik i da govori o nacionalnim i državnim interesima Srbije.

„Šta je naš nacionalni i državni interes? Možemo li šta da dobijemo u ovom trenutku?, rekao je Dačić i dodao da je prvo potrebno prihvatiti da se razgovara o ideji razgraničenja, pa tek onda o modalitetima.

Dačić je poručio da treba tražiti predlog koji će prihvatiti i Srbi i Albanci.

„Inače postoji veliki rizik da ne dobijemo ništa. Da dođe do blickriga na severu i da se nakon toga Srbija stavi u poziciju da mora da interveniše ili da ne interveniše. Ako interveniše to je već sukob sa Kforom, odnosno NATO-om, a na to reakcija Srbije može biti da pozove Rusiju da pomogne. E pa znate šta, daleko odosmo u celom tom scenariju“, rekao je Dačić.

On je istakao da je zato bolje da se ne priča o vojsci jer on ne može da prihvati da će se to pitanje rešavati na bojnom polju i veruje da je vreme za to prošlo.

(Tanjug)