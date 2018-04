Dačić: Ja sam protiv rekonstrukcije Vlade Srbije

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je sinoć da je on protiv rekonstrukcije Vlade Srbije, kao i da se on trudi da bude deo tima.

Dačić čija je Socijalistička partija Srbije glavni koaliconi partner vladajuće Srpske napredne stranke, kazao je za RTS da ne veruje da se njegove izjave ili ponašanje mogu povezati s izjavom predsednice Vlade Ane Brnabić da je „rekonstrukcija neophodna jer ima ministara koji nisu timski igrači“.

„Ja sam predsednik stranke koja je druga po snazi u Srbiji, nisam samo ministar. Moram da se bavim političkim stvarima, ne samo onim koje su deo Ministarsva spoljnih poslova… Ja se ne mešam u rad drugih ministara i trudim se da budem deo tima“, kazao je Dačić, prvi potpredsednik Vlade.

Upitan da li će se resor Evropskih integracija pripojiti Ministarstvu spoljnih poslova, Dačić je kazao da „sve najbolje misli o Jadranki Joksimović koja vodi ministarstvo za EU integracije.

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) je govoreći o inicijativi da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Beogradu, kazao da smatra da „ne bi bilo loše da se naprave spomenici“ i da se „organizuje dežurstvo“ da se ti spomenici čuvaju.

„Protiv sam toga da spomenik bilo kome izaziva podele u društvu“, kazao je Dačić i dodao da će istorije i vreme pokazati ko kakvo mesto zaslužuju.

Naveo je da pitanje spomenika ne treba da bude pitanje o kojem se neko „svadja“.

Dačić je govoreći o svojoj izjavi da bi povukao potpis s Briselskog sporazuma, kazao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „nije za tako radikalne mere“.

On je kazao da se sada u Briselu ne vodi nikakav dijalog Srbije i Kosova o trajnom rešenju.

„Jedna je stvar unutrašnji dijalog. Dijalog o trajnom rešenju nije počeo, jer Priština to ne želi, njih je baš briga, oni neće da realizuju Briselski sporazum, oni samo žele da Srbija prizna nezavisnost Kosova“, istakao je Dačić.

Dačić rekao je da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova, i da će učiniti sve da dodje do kompromisa.

„Siguran da govorim u ime velike većine, Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova. Vodićemo dijalog i sve ćemo učiniti da dodje do kompromisa, a ako ne dodje do kompromisa, rešenje ovog pitanja će ostati za neko drugo vreme“, rekao je Dačić u intervjuu za RTS.

On je poručio i da niko ne treba da misli da može silom da rešava pitanje Kosova, jer bi se time izazvao „sukob ogromnih razmera“.

„Oni misle da je rešenje da mi priznamo nezavisnost Kosova, a nije to rešenje i nikad se neće desiti! Rešenje je kompromis“, rekao je Dačić.

Upitan kako će Srbija reagovati ako budu napadnuti Srbi na Kosovu, rekao je da to „ulazi u sferu javne reči“ i da „šta god da kaže, biće loše protumačeno“.

„Pitanje je da li Albanci imaju dozvolu, hoće li napasti sever, taj ko to dozvoli rizikuje rušenje mira i stabilnosti, ali ne Srbija. Srbija nikad neće rat ali mora da brani svoje gradajne“, rekao je Dačič.

Dačić je ponovio da misli da je „razgraničenje Kosova“ najbolje rešenje, ali da je to njegovo lično mišljenje.

„Mislim da je to jedina realno moguća i jedino ostvariva ideja, ali to je moje mišljenje koje čak ni u mojoj partiji nema podršku“, dodao je on.

(Beta)