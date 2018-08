Dačić: Je l“ se možda OVK borila za građansko društvo?

BEOGRAD – Rano je govoriti o tome ko podržava, a ko ne podržava ideju razgraničenja kao opciju za rešenje kosovskog pitanja, ističe šef srpske diplomatije Ivica Dačić i navodi da bi mogao da se saglasi sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel da nema promene granica na Balkanu.

„Za nas ne postoje promene granica. Mi granicu sa Kosovom nikad nismo imali. Ja razumem da neko ko nije priznao nezavisnost Kosova to kaže, ali neko ko jeste priznao, pa sada govori da nema promene granica, na to se ne treba osvrtati“, kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, cinicno zvuči kad neki govore o tome da nema promene granica po etnickim principima.

„Pa, po kojim se to principima raspala bivša Jugoslavija? Da li se možda OVK zalagala za građansko društvo? Ne, to je bilo zbog etničkog principa. Šta je povod, uzrok sukoba koji postoje, to su međunacionalni odnosi, određene predrasude ili zločini koji su se dešavali u prošlosti i teritorije“, naveo je Dačić.

O kosovskom pitanju bi, kako je rekao, mnogo više voleo da Srbija pregovara sa Albanijom, nego sa Prištinom, jer se tako prikriva suština, „a to je da je to albanska nacionalna manjina“.

„Vi vidite da su i Bujanovac i Preševo u problemu, jer ne znaju čija su nacionalna manjina. Da li su albanska ili kako neko kaže kosovska. Svi su oni albanska nacionalna manjina. To bi bilo nesto sto je normalno“, zaključio je Dačić.

On je ponovio da je stav nove američke administracije da će podržati nova, kreativna rešenja koja će biti prihvatljiva i Beogradu i Prištini, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

„Rano je govoriti, nismo još došli do toga da raspravljamo o pojedinostima, ali stav SAD je da dozvoljavaju nova, kreativna rešenja i da se otvara nova mogućnost ukoliko je to prihvatljivo za obe strane i to je rezultat nove američke administracije“, kazao je Dačić gostujući na televiziji Hepi.

On je podsetio da je o ideji za rešenje kosovskog pitanja prvo razgovarao sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom, koji se, kaže, postarao da se Dačić sastane sa američkim državnim sekretarom Reksom Tilersonom i predstavi tu ideju i njemu.

„Veoma sam zahvalan Vesu Mičelu, a on je to uradio jer je poznavao istoriju Evrope i ovih prostora, a u porodici takođe ima ljude koji dolaze iz ovog rergiona i razume se dobro u ovo o čemu govorimo“, istakao je Dačić.

Šef diplomatije je naglasio da je neophodno za Srbiju da, pored dobrih političkih odnosa sa Rusijom i Kinom, pre svega ima dobre odnose sa SAD.

Podsetio je da je o rešenju kosovskog pitanja govorio mnogo pre nego što je Tramp zauzeo poziciju predsednika.

„O tome sam pricao i sa (Džozefom) Bajdenom kao predsednik Vlade i sa (Džonom) Kerijem kao ministar spoljnih poslova. Prilaz u rešavanju ostalih problema koji postoje u našem regionu, oni nisu bili skloni da menjaju. Nisu bili skloni da menjaju autopilota kojeg su namestili pre 20-30 godina i nisu dozvoljavali nikakve promene, a to se pre svega odnosi na KiM“, rekao je Dačić.

On je ponovio da je pozicija SAD po pitanju Kosova promenjena u tome „što njihov autopilot vise nema te koordinate“ i u tome što je Trampova administracija „spremna da otvori vrata da dijalog donese neki rezultat“.

(Tanjug)