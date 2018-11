Dačić: Lideri iz Prištine ne žele napredak dijaloga

BEOGRAD – Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je danas da lideri privremenih kosovksih institucija ne žele napredak dijaloga s Beogradom i postizanje kompromisa, već bi da se vrate na staru politiku „sve je već rešeno“.

Govoreći o odluci Prištine da za deset odsto poveća porez na robu iz Srbije, on je u intervjuu za RTS rekao da je postalo pravilo da kada se najavi mogućnost nastavka dijaloga dolazi do raznih incidenata na Kosovu u Metohiji.

„To ne može više da bude slučajnost. Pokazuje da lideri Prištine ne žele napredak dijaloga, ne žele kompromis, već bi da se vrate na staru politiku – sve je već rešeno, Srbija mora da uradi to i to“, rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, mera Prištine za koju su rekli da je doneta kao odgovor na „divlju kampanju“ Beograda, nije reakcija na to što Srbija radi, već reaguju tako jer EU neće da im da viznu liberalizaciju.

„Šta oni misle, da ćemo podržati Kosovo? Kakva je to divlja kampanja? Juče sam dobio izveštaj iz Njujorka, gde generalni konzul Kosova pravi prijem za šefove misija u UN, na kojem govori (američka ambasadorka) Niki Hejli. Oni na svakom koraku lobiraju za nezavisnost, zapadne i islamske zemlje im pomažu, a bune se kada Srbija ukazuje da nema priznavanja statusa bez okončanja dijaloga“, naveo je Dačić.

Kako je istakao, nema divljijih poteza nego kada se donose jednostrani potezi.

Šef srpske diplomatije je rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ide u Helsinki, na samit narodnjačkih partija Evrope, gde će imati važne sastanke s nemačkom kacnelarkom Merkelovom i premijerima Mađarske i Austrije Viktorom Orbanom i Sebastijanom Kurcom.

„Videćemo kakve će biti reakcije EU. Ne očekujemo da neko navija za Srbiju. Šta sad znači jedan ovakav pozez kad je trebalo nastaviti dijalog do kraja nedelje? Oni ne žele da se nastavi dijalog“, naglasio je Dačić.

Komentarišući to što se u Notr Damu u Parizu našla zastava Kosova među zastavama zemalja pobednica u Prvom svetskom ratu, Dačić je rekao da Beograd to ne može da promeni.

„Nije to prvi put, to godinama traje i razgovaramo o tome sa zapadnim zemljama jer Kosovo je i ranije ucestvovalo u defileima povodom Prvog svetskog rata, iako je to za njih dan žalosti jer su bili na pogrešnoj strani u ratu“, rekao je Dačić.

Podsetio je da francuski predsednik Emanuel Makron dolazi početkom decembra i da je to istorijska poseta, jer će biti prvi šef francuske države koji dolazi u sRbiju posle 18 godina.

Kako je ocenio, slanje protestne note Parizu bilo bi zaoštravanje odnosa i bez diplomatskog efekta.

„Sa druge strane, šta sad treba? Da Vučić ne ide na okupljanje (u Pariz)? Veća šteta je da ne ide nego da ide“, zaključio je Dačić.

(Tanjug)