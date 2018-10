Dačić: Mogli bismo u EU 2025, ali nisam siguran zbog KiM

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da bi Srbija mogla da postane članica EU do 2025. godine, ali upozorava da to ne zavisi samo od toga koliko je Srbija daleko odmakla u integracijama, već i od politickog procesa u regionu, naročito od kosovskog pitanja i regulisanje međusobnih odnosa Beograda i Prištine.

„To bi moglo da bude 2025, ali imajući u vidu dosadašnja iskustva nisam siguran, jer mislim da se neće samo gledati koliko daleko je odmakla u EU integracijama, već i ceo politički proces u regionu, naročito pitanje Kosova, regulisanje naših međusobnh odnosa“, rekao je Dačić odgovarajući na pitanje da li je 2025. dostižan cilj za članstvo Srbije u EU.

Obraćajući se na 18. Ekonomskom samitu, čiji je Tanjug medijski partner, Dačić je naglasio da je važno da sama Evropska unija shvati da „u Evropi ima i neko ko hoće da uđe u Uniju, a ne samo da izađe, da u Evropi ima region gde se EU voli više nego u samoj Uniji, jer nam uvek treba neki politički bensedin za sve probleme koji postoje u regionu“.

„Zato je ideja EU za naš region pozitivna i zato mislim da je u interesu našeg naroda i naše države da zauzme mesto koje joj pripada“, rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije je dodao da ako neko prati sve što smo izjavljivali 25 godina, mi smo već u EU, a Uniji je poželeo da opastane dok Srbija ne postane njena članica.

On je dodao da će Srbija da požuri i uradi sve što je do nje u procesu pristupanja što znači, kako je naglasio, d aće da harmonizuje svoje zakonodstavo jer je to u njenom interesu.

Ocenivši da je veoma pozitivno što je 2025. godina pomenuta kao datum, Dačić je rekao da verovatno ne bi ni bila pomenuta da Srbija nije insistirala da se da neki rok.

„Ta formaulacija je bila takva da je Srbiji i Crnoj Gori, koje su najviše odmakle u integracijama, data mogućnost da se govori o 2025. Ali, da li je to realno ili niije, to niko u ovom tenutku ne može da kaže. Mi smatramo da to može i treba da bude brže i učinićemo sve da bude što brže“, rekao je Dačić.

Međutim, napomenuo je, EU nije samo ekonomski skup, već I politički.

„Ima tu dosta političkih faktora i pitanja koja nemaju veza sa tim da li ste kao zemlja dostigli određene vrednosti i ispunili kriterijume I zahteve, koji sup red vas postavljeni“, rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije napomenuo je da se Srbiji stalno postavljaju novi ciljevi.

„Sećam se kad je bilo hapšenje Karadžića i Mladića, do tada je to je bio glavni uslov da Belgija i Holnadija daju saglasnost za naš naoredak u EU , čim se to završilo, rekli su sad idemo na Kosovo“, podsetio je Dačić.

(Tanjug)