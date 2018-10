Dačić: Ne ocekujem Kosovo u Interpolu

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da ne ocekuje da će Kosovo postati clan Interpola.

„Za članstvo je na glasanju potrebna dvotrećinska vecina prisutnih, ne računaju se uzdržani i odsutni. Ocekujem da zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova ne glasaju. Kosovo nema dvotrećinsku većinu“, rekao je Dačić novinarima u Beogradu.

Takođe, dodao je da je laž da Kosovo ne moze da sarađuje sa Interpolom jer nije clan, jer tu je, kako kaze, Unmik koji ima sporazum sa Interpolom i preko njega se obavlja ta komunikacija.

Laž je da oni to žele da bi unapredili borbu protiv organizovani kriminala, kaze on i dodaje da Priština želi članstvo da bi to prikazala kao diplomatsku pobedu.

„Kosovo želi članstvo da bi pokazalo da je pitanje statusa rešeno i zato smo mi protiv“,rekao je on dodajući da je Kosovo u tom cilju uložilo dosta napora, novca, lobiranja.

Bez rešenja statusa nije moguce članstvo u međunarodnim organizacijama, zaključio je šef srpske diplomatije.

