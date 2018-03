Dačić: Ne postoji ucena koja može da natera Srbiju da prizna Kosovo

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je Beograd za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali da na osnovu svog dosadašnjeg iskustva smatra da deo medjunarodne zajednice i Albanci sa Kosova lažu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da ne žele kompromis, već priznanje nezavisnosti.

„Ne postoji ucena koja može Srbiju da natera da prizna nezavisno Kosovo“, rekao je Dačić za RTS.

Dodao je da Priština, kao i medjunarodna zajednica treba da se izjasne da li postoji ili ne Briselski sporazum.

„Ja sam ga potpisao sa Ketrin Ešton i Hašimom Tačijem, a ne bih ga nikada potpisao da u njemu nije stajala odrednica o Zajednici srpskih opština (ZSO)“, kazao je Dačić.

On je podsetio da je zbog toga Srbija napravila niz ustupaka, pored ostalog i integraciju srpskih institucija u kosovske institucije, što se sada, kako je ocenio dovodi u pitanje nakon odluke Prištine da ne primeni dogovor o izradi statuta o ZSO.

„Neprihvatljivo je da posle pet godina i dalje raspravljamo da li će neko primeniti Briselski sporazum“, kazao je Dačić.

Dačić je ocenio da se formiranje ZSO ne može odlagati u nedogled i zapitao se zašto bi samo Srbija primenjivala sve potpisane obaveze, a Priština ne.

„Srbija nije za prekid dijaloga, ali ne razume da neko misli da je to kraći put da Srbija prizna nezavisnost Kosova“, kazao je Dačić.

On je podsetio i da deo medjunarodne zajednice nema nameru da traži kompromis i dodao da smatra da je „priča završena“.

„Oni misle da ćemo kako bi ušli u EU da prihvatimo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Treba svakog da bude sramota da pomisli da će neko to da uradi. Kakva je to zemlja koja bi sebi to dozvolila“, rekao je on.

Ponovio je da Srbija želi dogovor i kompromis, kao i da se i sam godinama zalaže za razgraničenje za koje smatra da je jedino rešenje.

Dačić je rekao da još ne zna kakav će predlog u vezi sa Kosovom imati predsednik Srbije.

„Vučić želi, kao i ja da reši pitanje Kosova zbog budućnosti Srbije, ali ako neko misli da je to što Srbija pokazuje svoju konstruktivnost ustvari spremnost Beograda da prizna jednostranu nezavisnost Kosova bez daljih kompromisa, misli da je to naivno i pogrešno verovanje“, rekao je šef srpske diplomatije i naglasio da podržava i podstiče Vučića da u toj stvari bude beskompromisan.

On je naveo da će Srbija nastaviti sa akcijom da što veći broj zemalja povuče priznanje nezavisnog Kosova, „iako Priština misli da je to igra i da je sve rešeno“.

„Nije rešeno. Kako je rešeno kada ima desetak zemalja koje će povući priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti“, kazao je Dačić.

On je ocenio da sve što se dešava u vezi sa dijalogom Beograda i Prrištine nije dobro ni za stabilnost regiona.

„Nema stabilnosti u regionu bez kompromisa sa Srbijom“, naglasio je on i dodao da i Evropa može da izgubi zbog svog jednostranog pristupa ovom problemu.

Dačić očekuje da će poseta pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Vesa Mičela Beogradu naredne nedelje biti prilika da se ozbiljno razgovara i za dobitnu kombinaciju za obe strane i region.

(Beta)