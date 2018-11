Dačić: Neka procene da li im se isplati svađa sa Srbijom

BEOGRAD – Srbija će učiniti sve da razvija dobre odnose sa svim zemljama u regionu, a na njima je da procene da li im se više isplati da se svađaju sa Srbijom ili da budu u dobrim odnosima, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dacičh.

Ovako je Dačić prokomentarisao, kako kaže, nove “bočne udare” na Srbiju iz regiona, poput zabrane ulaska cetvorici srpskih inteletualca u Crnu Goru, zbog, kako su navele tamošnje vlasti, „ugrožavanja nacionalne sigurnosti”, ali i izjavu izabranog člana Predsedništva BiH Zeljka Komšića u kojoj “podseća Srbiju da je Drina granica”.

„Znate koliko bi dugačka ta lista bila kada bi Srbija primenjivala iste aršine, komentariše srpski ministar spoljnih poslova zabranu Crne Gore koju vidi kao neviđeni skandal.

Kada je reč o Komšiću, Dačić se pita kakva to opasnost preti od Srbije i Hrvatske i zašto izabrani član predsedništva s druge strane ne upozorava neke islamske zemlje kada dolaze u BIH i smatraju ih praktično svojom teritorijom u Evropi.

“Očigledno je da Komšić pokušava sada da daje izjave koje odgovaraju onima koji su glasali za njega, a to nisu Srbi ni Hrvati očigledno, ali nije to ništa novo. On je samo jedan od članova predsedništva“ kaže Dačić.

On dodaje da Komšić ipak, mora da vodi računa o poziciji BiH kada nastupa i daje izjave koje de odnose na druge zemlje u regionu.

Istovremeno Dačić napominje da će bez obzira na ove, Srbija će učiniti sve da razvija dobre odnose sa svim zemljama u regionu, a na njima je da procene da li im se više isplati da se svađaju sa Srbijom ili da budemo u dobrim odnosima.

(Tanjug)