Dačić: Nema boljeg vremena za rešenje KiM

BEOGRAD – Situacija je trenutno takva da imamo dobru priliku da se pitanje Kosova i Metohije kompromisno reši, ocenjuje ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ističe da ne zna da li će i kada biti bolje prilike.

Dačić je naveo da su se promenile pozicije Rusije, koja je postala velesila, a ima mnogo bliže odnose sa Srbijom nego pre 20 godina, kao i da se promenile Amerika i njena spoljna politika.

Prema njegovim rečima, otvorila se mogućnost za dijalog, Srbija je ostvarila bliže odnose sa Nemačkom, Francuskom, kao i sa Turskom, a sa Kinom je postala strateški partner.

„U ovoj fazi mi imamo situaciju kada i EU uviđa da su glavni problem za dolazak do kompromisa Albanci. Albanci žele da mi priznamo Kosovo, plus ako bi mogli da uzmu Medveđu, Preševo..to bi im bilo idealno. U toj situaciji otvara se mogućnost da se dođe do kompromisnog rešenja. Ako već imamo dijalog, u dijalogu morate imati neki predlog“, kazao je Dačić za TV Pink.

Naveo je da smatra da je dolazak pomoćnika državnog sekretara SAD Vesa Mičela bio ključan događaj koji je promenio odnos Srbije sa američkom administracijom.

Mičel je, ističe, bio prvi predstavnik američke administracije koji se zainteresovao za probleme na Balkanu i koji je imao volju da nas sasluša i da ima razumevanja za naše stavove.

„U tom smislu je bitno da svi predstavnici američke administracije imaju takav pristup da problem Kosova nije rešen, odnosno da treba da se pokuša da se u dijalogu dođe do kompromisa koji bi bio u interesu svih strana i kojim bi pokušala da se zatvori ta priča“, kazao je Dačić.

Ministar je istakao da je to velika promnena, da je svestan da to možda ne zvuči kod nas nekome dovoljno, ali da on kao neko ko učestvuje u tome godinama unazad, smatra da je to velika promena.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Dačić je kazao da Srbija ima manjak ideja, jer postoje ljudi koji uvek kada treba da se brani zemlja nađu neki razlog da to ne urade.

„I sada imamo situaciju da na političkoj sceni i društvenoj imate one koji podstiču ekstremne ideje i nerealne, koje polaze od toga da ne treba rešavati problem Kosova, sa izgovorom da će doći neka bolja vremena. Koja to bolja vremena na međunarodnoj sceni mogu da dođu da Đakovica postane srpska?“, naveo je.

Upitan da prokomentariše to što Crkva odbija da prihvati kao jedno od rešenja moguću podelu Kosova, Dačić je kazao da ne vidi bolje rešenje od toga i dodao da je on možda jedini u Srbiji koji je ponudio bilo koje rešenje.

„To je rešenje da tamo gde srpski narod ima većinu, a to nije samo sever, već da vidimo gde to još može, da se veže sa centralnom Srbijom, ja stvarno ne vidim bolje rešenje, osim ako neko ne misli da će rešenje doći tako da se desi neko čudo da u Kačaniku, Glogovcu se promeni nacionalna struktura“, naveo je.

Navodeći da je za Crkvu vreme možda relativna kategorija, Dačić je kazao da je za ljude na KiM realna kategorija i da zato treba da se dođe do rešenja.

„Ako Albanci pristaju da budu autonomija u Srbiji, ja sam apsolutno za to“, rekao je ministar i upitao predstavnike Crkve šta oni predlažu.

„Ko traži i voli podelu? Ako je moguće nešto drugo, sigurno tako nešto nikada ne bih predložio“, istakao je Dačić.

Albanci misle da po modelu Oluje mogu pitanje Kosova da reše, rekao je Dačić i dodao da je možda nekim Srbima lakše da vojno izgubimo sever i onda da kažu da mi nikada ništa nismo priznali.

„Đilas, Jeremić, Lutovac, Saša Janković, Čeda Jovanović i drugi danas vode politiku tako da izjavljuju istog dana da je Vučić izdajnik, a u drugim novinama da je Vučić ratni huškač. Sve to deluje loše po narod, jer mi oko ove stvari treba da budemo jedinstveni. Svi Albanci imaju samo jedan interes, a to je nezavisno Kosovo, a u duši velika Albanija“, naveo je.

Poručio je da srpski narod treba da bude siguran u to da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji vodi dijalog Beograda i Prištine, i on kao ministar spoljnih poslova, čvrsto stoje iza nacionalnih i državnih interesa.

Podsetio je da je obilazio zemlje i tražio od njih da povuku priznanje Kosova, te da je šest zemalja to do sada uradilo i kazao da će se sa tim aktivnostima nastaviti.

„Nikada se nismo saglasili ni sa čim što bi značilo priznanje Kosova, niti ćemo. Nikakve stolice u UN ne dolaze u obzir. Može da se razgovara samo ukoliko postoji volja za kompromisom, a to znači da svaka od strana nešto gubi i dobija. Ovde mi dugoročno imamo problem opasnosti od vojnog napada na sever Kosova i šta će onda Srbija da radi“, kazao je Dačić.

Sadašnja opozicija u Srbiji rušila je Slobodana Miloševića, jer je branio Kosovo i ušao u rat, govoreći da je to nerazumno, kazao je Dačić i dodao da je u interesu srpskog naroda da se pozicija i opozicija ujedine po pitanju KiM.

„Politika je nešto drugo, ovde je u interesu srpski narod, treba da se ujedinimo oko toga. To nam je trenutno najveći državni i nacionalni interes. Koje će rešenje biti, tu je dijalog, ništa još nije dogovoreno“, zaključio je Dačić.

(Tanjug)