Dačić: Nema govora o tome da Srbija prizna nezavisnost Kosova

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da nema govora o tome da Srbija prizna nezavisnost Kosova i da dozvoli da dobije stolicu u UN.

Dačić je za televiziju Pink kazao da se oduvek zalagao da se za kosovsko-metohijsko pitanje „nadje kompromisno rešenje koje će otkloniti uzroke zbog čega postoje konflikti“.

„Nama nije interes da zaoštravamo situaciju, već da bude mirna i da se sprovede Briselski sporazum“, kazao je Dačić i pozvao Medjunarodnu zajednicu da se izjasni da li želi Srbiju kao partnera ili kao taoca loših odnosa.

Dodajući da će se čekati 20. april da se vidi da li će Priština ispuniti svoje obaveze iz Briselskog sporazuma o Zajednici srpskih opština, Dačić je naveo da ako ne ispune svoju dužnost Srbija onda mora da odluči šta dalje.

Ocenio je da je hapšenje i proterivanje direktora vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Djurića sa Kosova i Metohije prošlog ponedeljka sramota za političku scenu u Evropi i za EU.

„Ja mislim da bi Pablo Eskobar imao bolji tretman da su ga uhapsili, da nije nastradao. Djurić nije kriminalac, nije neko ko je prekršio zakon, ako je reč o političkim razlozima moglo je da se uradi drugačije“, kazao je Dačić i dodao da su u Briselu više puta dogovarane procedure poseta.

On je kazao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije rangirao prioritete i da se ponašao emocionalno ili iracionalno „verovatno bi reakcije bile takve da bi nas uvukle u jednu spiralu i pitanje je kako bi se to smirilo“. „Moglo je da dodje do sukoba, svaki napad na sever mi ćemo tumačiti kao napad na Srbiju“, kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, krivica EU je velika zato što je garantovala realizaciju svega dogovorenog u Briselu.

