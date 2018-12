Dačić: Nema naznaka za promenu formata dijaloga BG i PR

BEOGRAD – Nema vidljivih naznaka da može da dođe do promene formata dijaloga između Beograda i Prištine, kazao je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ponovio da će se dijalog nastaviti ako se stvore uslovi za to.

„Evropska unija, ali i drugi zapadni mentori deluju nemoćno ili se prave da su nemoćni time što ne mogu da navedu Prištinu da poštuje dijalog i da povuče takse i sada je potpuno jasno da nema nastavka dijaloga i da ga neće biti dok se ne ispune ti preduslovi. To znači da nema nastavka dijaloga sa novom pozicijom. Osnova sa koje se razgovara sigurno neće biti takse od 100 odsto. Srbija će insistirati da se dijalog nastavi tek kad se ukinu takse“, naglasio je Dačić gostujući u dnevniku RTS-a.

On je podsetio i da je predsednik Aleksandar Vucic najavio da ce dijalog biti nastavljen tek posle ukidanja taksi.

Kazao je da je pismo koje je američki predsednik Donald Tramp uputio predsedniku Vučiću i Hašimu Tačiju pokazatelj da je Amerika zaineresovana da se dođe do kompromisa.

„Verovatno bi neki prethodni američki predsednik pišući pismo poručio da Srbija ipak treba da prizna nezavsnost Kosova. Ovde se pošlo sa drugih pozicija. Da će SAD pozdraviti dogovor do kojeg dođu Beograd i Priština“, kazao je on.

Kako je dodao, SAD su izrazile spremnost da čak budu domaćini jednog međunarodnog skupa koji bi bio garant sprovođenja tog dogovora.

„Na tom skupu se sigurno neće, niti bi trebalo da se pregovara. To bi trebalo da bude završnica celog tog procesa, a od toga smo veoma daleko“, naglasio je.

On je istakao da je sigurno da neće biti dogovora ako nema verifikacije tog dogovora od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na snazi Rezolucije 1244 i naglasio da čitava priča o dogovoru Beograda i Prištine mora da se završi u UN.

Kazao je da je to važno jer je bitno šta misle stalne članice Saveta bezbednosti.

Međutim, kako je rekao, on je dobio potvrdu od Sergeja Lavrova da je Rusija spremna da, ukoliko se format dijaloga promeni, učestvuje u njemu.

„U vreme bivšeg predsednika Borisa Tadića i bivšeg šefa diplomatije Vuka Jeremića napravljena je greška što je dijalog iz UN-a prebačen u Brisel“, kazao je i ponovio da je Srbija spremni za dijalog, ali kad se ukinu takse.

Kada je reč o razgraničenju, Dačić je kazao je to jedini konkretan predlog kojim se mozda može doći do kompromisa istakavši da će ono sigurno biti tema razgovora, ali da taj princip nije još uvek razrađen do kraja.

Prema njegovim rečima, to je vrsta predloga kojim bi se utvrdilo šta je srpsko, šta albansko.

(Tanjug)