Dačić: Nema promene Rezolucije 1244 bez saglasnosti SB UN

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se UNMIK neće povući sa Kosova i Metohije, da smatra da Kosovo neće postati članica Interpola, te da će formiranje takozvane vojske Kosova u daljoj fazi naići na neslaganje zapadnih zemalja i NATO-a.

Dačić je na Prvoj televiziji rekao i da ne očekuje da će SAD promeniti svoju odluku o priznanju Kosova, ali da su promenile stav prema dijalogu Beograda i Prištine i da je za Srbiju najvažnija stvar da se otvaraju vrata za dijalog.

„Daleko od toga da su stvari crno-bele kao što su nekada bile u smislu ko su loši, a ko dobri momci. Sa druge strane ja ne očekujem da će se ovo ovako završiti kada je reč o takozvanoj vojsci Kosova, ovo je tek prvi korak, sa druge strane vidite da su reakcije suzdržane, ali očigledno je da će to izazvati velike poremećaje“, kazao je Dačić.

Ministar je podsetio da je letos sa dnevnog reda sednice SB UN pitanje Kosova skinuto i dodao da će sada, početkom novembra biti sednica o Kosovu u SB UN, jer će Kina predsedavati tom sednicom, a jedna od tema će biti i formiranje takozvane vojske.

Smatra da će formiranje takozvane vojske u daljoj fazi naići na neslaganje zapadnih zemalja i NATO-a, jer bi to dovelo do promene konfiguracije prisustva Kfora, koje je predviđeno po Rezoluciji 1244.

„Oni na to nemaju pravo po Rezoluciji 1244. Kada je reč o UNMIK-u, može Amerika da piše koliko hoće – nema promene Rezolucije 1244 bez saglasnosti SB, pošto nema oko toga saglasnosti u SB – to se neće ni desiti. Neće se desiti da UNMIK ode sa Kosova i Metohije. To jedino može da se desi ako Rusija i Kina to podrže, a to je naučna fantastika“, kazao je Dačić.

Ministar je za TV Prva naveo da bi Amerikanci i zapadne zemlje voleli da se pitanje Kosova završi onako kako su i predvideli, a to znači da Srbija prizna Kosovo.

„Ali, Austrija neće glasati za Kosovo u Interpolu, ne podržava formiranje vojske Kosova i neće glasati za viznu liberalizaciju za Kosovo, što je dovoljno, jer u EU je dovoljno da jedan glasa“, istakao je Dačić.

Upitan da li i dalje stoji pri stavu da Kosovo više nije čedo Amerike, Dačić je kazao da ostaje i dodao da oni sigurno neće promeniti svoju generalnu politiku u smislu toga da su priznali Kosovo kao državu.

Ministar je istakao da se ne može očekivati da Amerika povuče priznanje Kosova i dodao da je za Srbiju najvažnija stvar da se otvaraju vrata za dijalog, jer do pre par meseci Amerika je imala stav da nema šta da se razgovara o tome.

„Mi se i dalje nalazimo u fazi kada traje dijaloig, da li postoje šanse za dijalog ili ne, o tome će se videti u narednom periodu. Najveće prepreke za uspeh tog dijaloga se nalaze u Prištini“, kazao je Dačić.

Podsetio je da je dijalog u Briselu koji su Tadić i Ketrin Ešton dogovorili bio tehnički dijalog, a ne o politički-suštinskim pitanjima i istakao da na Kosovu nema tehničkog pitanja koje nema političku pozadinu.

„Očigledno je da je došlo do promene, koja se sastoji u tome da velike sile sada podržavaju dogovor do kojeg dođu Beograd i Priština i to je najvažnija stvar kada je reč o Americi“, naveo je Dačić.

Dodao je da Srbiju čeka teška borba, te da se mi borimo i protiv američke podrške Prištini za prijem u Interpol i naveo da je siguran da Kosovo neće ući u Interpol.

Prema nejgovim rečima, laž je da Kosovo sada ne sarađuje sa Interpolom, jer nije članica, jer kako je objasnio, na Kosovu se nalazi mirovna misija UN, koja ima sporazum sa Interpolom, te tako Interpol sarađuje sa Kosovom preko UN.

„Ovo je želja da se uđe u sistem UN na mala vrata“, rekao je Dačić.

Upitan da prokomentariše izjavu ministra Nenada Popovića koji je zatražio prekid Briselskih pregovora u slučaju formiranja vojske Kosova, Dačić smatra da ne treba niko da izlazi sa tim stavovima dok se ne konsultuje sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer su to stvari koje spadaju u red najviših državnih odluka.

„Sigurno je da Srbiji ne odgovara da se prekinu briselski sporazumi, Srbija treba da bude konstruktivna i da uloži maksimum napora da se dijalog vodi, ali ima svoje limite koje ne može da pređe, a to znači da ako nema dogovora i kompromisa i želje za kompromisom, Srbija nikada neće podleći pritiscima da prizna Kosovo“, zaključio je Dačić.

(Tanjug)