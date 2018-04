Dačić: Nikakvo članstvo u UN ne pada nam na pamet

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da ni aktuelna vlada Srbije, ni predsednik države Aleksandar Vučić, ni vladajuća većina u skupštini Srbije nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

„Što se tiče Ministarstva spoljnih poslova, siguran sam i predsednik republike Aleksandar Vučić, sa kojim sve to zajedno radimo u dogovoru, mi imamo jasan cilj i plan, nikakvo članstvo u UN ne pada nam na pamet. Prema tome, nikakvih dogovora niti političke trgovine o tome nema“, kazao je Dačić u Skupštini Srbije.

On je to kazao komentarišući pitanje koje je poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić ranije uputio premijerki Ani Brnabić o tome da li je spremna da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom kojim se Kosovu „daje stolica“ u UN.

Dačić je kazao da je „nemoguće da neko dobije mesto u UN, jer šta nam drugo preostaje posle toga“.

„Mi moramo da vodimo računa o svojim interesima“, kazao je Dačić i istakao da Beograd insistira na primeni Briselskog sporazuma.

On je kazao da je Srbija svesna situacije i medjnarodnih uslova u kojima se nalazi, ali da Kosovo nije tema za političku trgovinu.

Premijerka Srbije Ana Brnabić ranije danas je u Skupštini Srbije odgovarajući na pitanje o tome da li je spremna da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom kojim se Kosovu „daje stolica“ u UN, izjavila da se neće ni uplašiti ni libiti da potpiše šta god treba da bi gradjani Srbije imali punu sigurnost, bezbednost i garanciju daljeg prosperiteta.

„Neću se lično plašiti da to uradim. To je moja odgovornost, to je moja obaveza koju sam preuzela ovim poslom“, kazala je Ana Brnabić i upitala zašto toliko insistira na tome da mu kaže kakav će sporazum potpisati.

„Zašto insistirate na tome da ja vama kažem kakav ću ja to sporazum da potpišem? Šta vi mislite? Mi sada, dok pregovaramo o sporazumu o normalizaciji, vi insistirate da vam predsednik vlade kaže kakav sporazum hoće da potpiše? Pa čekajte, gde je tu diplomatija? Ako ja kažem vama kakav ću sporazum da potpišem, onda sam rekla svima šta će vlada Srbije da uradi. To se tako ne radi“, kazala je Ana Brnabić.

(Beta)