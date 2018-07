Dačić: Novi pristup SAD, velika promena

BEOGRAD – Ministar spoljnih polsova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom informacija da SAD imaju novo konstruktivno rešenje u vezi sa KiM, da nije reč o novom rešenju, već o novom pristupu i da to predstavlja veliku promenu.

„To znači da su se otvoprila vrata za traženje novog kompromisng rešenja za koje SAD nisu bile spremne u proteklim godinama jer su smatrale da je to pitanje zatvoreno“, rekao je Dačić novinarima u Beogradu.

On je naveo da je to pozitivna promena i da su SAD otvorene da podrže dijalog i dolazak do kompromisnog redšenja i da u tom smislu podržavaju napore koje Srbija čini.

„Oni čvrsto podržavaju dijalog i naše nastojanje da se dođe do kompromisa. To je velika promena“, rekao je Dačić.

Ocenio je da to može pozitivno da utiče na dalji tok pregovora, jer podrška Amerike, kao i drugih velikih zemalja u okviru EU daje jedan pozitivan podsticaj da se taj dijalog uspešno privede kraju.

„Problem je u nespremnosti Prištine da prihvati to kompromisno rešenje, ali mislim da je svima jasno da je ta (njihova) politika propala. Srbija je pokazala svoju dobru volju i Priština je na redu da pokaže da li zaista želi kompromis“, rekao je on.

Na pitanje da li jedno od kompromisnih rešenja podela Kosova, Dačić je rekao da sada ne govori o tome.

„Do sada se govorilo o KIM na način – to smo već rešili, nego da vidimo nešto drugo…sećate se da je postojala politika da su to dva odvojena koloseka. Na kraju ta dva koloseka ipak dolaze do nekog zajedničkgo koloseka“, rekao je Dačić.

Sada niko ne govori o tome da nema o čemu da se razgovara, rekao je Dačić i dodao da svi podržavaju želju da se dođe do kompromisa i podržavaju dijalog koji vodi EU.

„Sa druge strane, o modalitetima će se tek razgovarati“, rekao je on.

Američki ambasador Kajl Skot preneo je novinarima da je američki stav bio i još uvek je da se stabilno rešenje u vezi sa Kim mora biti pronađeno kroz pregovore Beograda i Prištine.

„Bilo koji dogovor Beograda i Prištine mi smo spremni pozitivno da razmatramo „, rekao je Skat.

Američki ambasador je istakao da je važno da se dođe do stabilnog i trajnog rešenja za budućnost regiona jer otvorena pitanja komplikuju suituaciju, rekao je Skat.

(Tanjug)