Dačić: Olovka nije oruđe kojim se Haradinaj služi

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da postupci Prištine i put kojim je krenula vode ka eskalaciji sukoba, i da je Srbija ta koja ne želi da sukob eskalira, već želi da dođe do trajnog rešenja.

Komentarišući autorski tekst Ramuša Haradinaja u Vašington postu, u kome kosovski premijer kaže da predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz podršku Rusije navodno nudi priznavanje Kosova u zamenu za deo teritorije, Dačić kaže da je on izneo niz optužni i laži.

„Veliko iznenađenje je to što je uspeo da objavi autorski tekst, jer olovka nije njegovo oruđe kojim se služi. To mu je neko napisao. On je ubijao ljude, vodio OVK, na slobodi je, jer nema živih svedoka koje je u međuvremenu pobio“, rekao je Dačić za TV Prva.

Ocenio je da Haradinaj izmišlja razloge kako da opravda situaciju u kojoj se nalazi i da put kojim su krenuli vodi samo u eskalaciju sukoba.

„Sebe predstavlja kao američku zonu uticaja, a da smo mi ruska zona uticaja. Nadam se da će poslušati (američkog državnog sekretara) Majka Pompea da ukine taksu“, naglasio je Dačić.

(Tanjug)