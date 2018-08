Dačić: Otvorili ste Pandorinu kutiju, a sada se licemeri

BEOGRAD – Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je danas da treba da bude sramota one koji danas govore da nema više promene granica, jer su oni ti koji su srušili našu granicu i time otvorili Pandorinu kutiju.

Naglasio je da je ono što je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o razgraničenju samo želja da se dođe do kompromisa.

„Oni su našu granicu srušili i sada se setili da ‘nema promena granica’. Otvorili ste Pandorinu kutiju i nema više da se govori o tome. Kako vas nije sramota, licemeri jedni?“, naglasio je Dačić na konferenciji za štampu sa direktorkom Departmana za informisanje i štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marijom Zaharovom.

Kazao je da to važi i za Makedoniju, koja se sada, kada su njima zakucali na vrata, setila da nema promena granica.

„O kojoj granici pričate, o granici Kosova i Srbije, a ko je verifikovao tu granicu? Oni koji su pomogli da Kosovo postane nezavisno sada govore o tome da nema promene granica“, kritikovao je on.

Kazao je da su se sada svi setili kako nema promene granica po etničkom principu, ironično upitavši da nije možda OVK bila multietnička organizacija koja se borila za multinacionlno Kosovo.

„Ko misli da smo, kada pokažemo želju za kompromisom, slabi – poručujem: nemojte da se igrate živcima i mišićima Srbije“, poručio je Dačić.

Kada je reč o onome što je predlagao ranije i predlogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Dačić je rekao da je on oduvek govorio o razgraničenju, to jest potrebi da se izvrši razgraničenje na srpski i albanski deo Kosova.

„To je moje lično mišljenje Ne mogu da komnetarišem šta predsednik pod tim podrazumeva i koje su opcije aktuelne. Nemojmo da govorimo kao da je to pitanje na stolu i sve rešeno. To je odraz želje da se dođe do kompromisa“, naglasio je on.

Rekao je da postoji mnogo ideja kako može da izgleda rešenje, ali da je principijelna namera prištinskog rukovodstva da dovede do toga da Preševo i Bujanovac pripadnu Kosovu.

„To je za njih rešenje. Nemojmo da izigravamo budale u dijalogu. Najveći problem za dolazak do kompromisa su Albanci sa Kosova i oni koji ih podržavaju“, naglasio je on.

Dačić je naglasio da će Beograd nastaviti borbu za teritorijalni suverenitet i integritet, a da je ono što je rekao predsednik pokušaj da se dođe do kompromisnog rešenja.

Podsetio je da je predsednik sam rekao da su male šanse da se dođe do dogovora.

Što se odnosa sa Rusijom tiče kaže da Beograd želi da gradi iskrene i partnerske odnose, te da u tom smislu redovno upoznaje prijatelje u Moskvi sa svojim stavovima.

Podsetio je da je stav Moskve da podrži sve što je u srpskom interesu, te dodao da Srbija zasigurno neće iznenaditi Moskvu.

Dačić je podvukao da nema rešenja bez Ruske Federacije, Kine, ali i SAD.

„Veliku Britaniju ne mogu da spominjem više jer nju ne zanima koji je srpski stav. To ćemo imati u vidu kada njima bude trebalo nešto“, naglasio je on.

Dačić je kazao da je prosto neverovatno da su Britanci nazvali predsednika Vučića i od njega zatražili da Srbija podrži njihovog predstavnika u međunarodnoj sudskoj ustanovi, iako ih ne zanimaju naši stavovi i skidaju raspravu o Kosovu i Metohiji sa agende Saveta bezbednosti UN.

On je podsetio da nema zemlje koja se više zalaže za srpske interese od Rusije i dodao da ne veruje da može da dođe do bilo kakvog rešenja ako o tome nisu upoznati naši strateški partneri u Moskvi.

(Tanjug)