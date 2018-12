Dačić: Pobedili smo, da smo izgubili tugovao bih…

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova, Ivica Dačić izjavio je danas da su u prethodnom periodu napravljeni značajni diplomatski koraci i da se oni mere u tome koja zemlja je zaista priznala ili nije takozvanu nezavisnost Kosova.

„Veoma brzo ćemo doći do toga da je manje od polovine zemalja članica UN priznalo Kosovo“, rekao je Dačić za TV Pink.

Dačić je rekao da je dan broj zemalja tvrdi da nisu priznale nezavisnot Kosova, a da Priština kaže da jesu.

„Ako Peru i Egipat četiri godine nisu glasali za Kosovo, kako sada mogu oni da tvrde da su na listi koja je to priznala“, zapitao se Dačić.

„Mi smo pobedili, da smo izgubili ja bih tugovao i ne ne mogu da tugujem i kad pobedimo… Ja mislim da je to velika pobeda sa Srbiju jer nisu usli u Unesko, Interpol… niko sada ne može da zaustavi ove zemlje koje same povlače priznanje“, rekao je Dacičh.

On kaže i da su predstavnici prištinskih vlasti sada počeli da nude novac pojedinim zemljama, konkretno Lesotu da povuku odluku o povlačenju priznanja.

„Zato naši političari, moje kolege treba da posvete mnogo više pažnje u sagledavanju toga ko je bio za nas, a ko je bio protiv. Upitajte se i pogledajte kakav odnos imamo prema onima koji nas vole, a kakav prema onima koji nas ne vole i koliko smo puta bili kod onih koji nas vole i koliko kod onih koji nas ne vole, i jesmo li više favorizali one koje nas ne vole u odnosu na one koji nas vole? To nije normalno, već, rekao bih, samubilačko ponašanje i hoću to da promenim i uspeli smo to da promenimo“, rekao je Dačih.

On je rekao da bi prijatelji Srbije trebalo da budu prioritet i da zaslužuju poštovanje.

Dačić je rekao da jučerašnja sednica SB nije bila samo važna zbog toga da se čuje stav Srbije, već i drugih zemalja jer mnoge od njih ne kriju stvoj stav da je prekršena rezolucija 12 44 .

To je velika stvar i dobra strana ove sednice, rekao je Dačcić i dodao da smatra da je predsednik Aleksandar Vučić nastupio argumentovano i izneo principe na kojima se temelji međunarodno prisustvo na Kosovu Metohiji.

„Ako se rezolucija 1244 krši, šta onda radi Kfor“, upitao je Dačić.

On kaže da je zahvalan i zemljama koje su podržale zahtev da sednica Saveta bezbednosti UN bude otvorena.

Dačić je rekao i da sednicu nije trebalo da traži Srbija, već generalni sekretar UN.

On je naveo i da je sednica bila jasno upozorenje da se ne sme dozvoliti narušavanje bezbednosnih prlika na Kosovu i Metohiji.

Šef srpske diplomatije je takođe istakao da se predstavnici Prištine ponašaju kao razmaženio derište koje nije dobilo igračku pa histeriše i teroriše sve okoliko.

„Ovde je reč o tome da li će oni koji su ih stvroili moći da ih kontrolišu jer ovo što rade prelazi granice normalnog ponašsanja“, podvukao je Dačić.

On je rekao dao d kada je promenjen format dijaloga i on prebačen na EU, teško je vratiti ga na polje UN nazad.

(Tanjug)