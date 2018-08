Dačić podržava predlog Vučića o razgraničenju

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da podržava predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je govoreći o rešavanju kosovskog pitanja rekao da se zalaže za razgraničenje sa Albancima.

„Ja se za to zalažem odavno, mislim da je to jedino moguće rešenje“, rekao je Dačić za „Kurir“.

Vučić je u četvrtak izjavio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima i da je to politika koju predstavlja.

„Da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada – to je uvek izvor potencijalnih sukoba i problema“, objasnio je Vučić.

Ovaj stav predsednik je u četvrtak izneo tokom posete Šidu, kada je rekao i da rešenje za Kosovo i Metohiju mora da bude sveobuhvatno, a ne jednostavno, niti uprošćeno, kako neki zamišljaju.

