Dačić poručio: Ne mešamo se, ne meštajte se

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da ustavne promene koje se odvijaju u makedonskom parlamentu predstavlja unutrašnje pitanje te zemlje u sta Srbija ne treba se mesa, kao sto ni pojedinci u Skoplju ne treba da govore sta moze da sadrži sporazum Beograda i Prištine, a sta ne.

„Poštujemo odluke naroda i državne organe. I nema potrebe da se oglašavamo. Sve ostalo bi bilo mešanje u unutrašnje stvari Makedonije. Isto tako, bilo bi dobro da neki političari u Makedoniji ne daju izjave sta moze da sadrži sporazum Beograda i Prištine a sta ne. Šta to njih briga. Tako i nas, šta briga“, rekao je on novinarima u Beogradu.

Interesuje nas regionalna bezbednost, kazao je Dačić.

Ipak, upitao je sta bi bilo kada bi se na taj nacin odlučivalo u Srbiji o tako važno istorijskoj stvari kao sto je sporazum Beograda i Prištine.

„Šta biste rekli na to da je referendumu učestvovalo 30 odsto i da je osam poslanika prebeglo na drugu stranu? Kako biste to komentarisali? Tako da nemojte to – pise u novinama da treba da se ugledamo na makedonski primer“, rekao je on.

Makedoniji i Grčkoj želimo sve najbolje, da imamo najbolje moguce odnose.

(Tanjug)