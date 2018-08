Dačić: Rano je o podršci SAD i Rusije ideji razgraničenja

BEOGRAD – Rano je govoriti o tome da li Rusija i SAD podržavaju ideju Beograda o razgraničenju sa Albancima, jer je daleko uopšte mogućnost da se dođe do nekih dogovora o rešenju za KiM, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

„Pedsednik Vučić i ja smo razgovarali i stalno razgovaramo sa ruskim zvaničnicma. Mi ništa ne radimo iza leđa našem glavnom strateškom partneru, zemlji koja nam daje najveću podršku. S druge strane, to je tema o kojoj se razgovara sa najvažnijim zemljama bez obzira što EU vodi dijalog. Nema trajnog rešenja bez učešća i drugih zemalja“, rekao je Dačić odgovarajući na pitanja novinara da li je Beograd Rusiji i SAD izneo ideju o razgraničenju i da li je tražio podršku za nju.

Dačić, koji se danas u bašti hotela Moskva sastao sa portparolkom ruskog ministarstva spoljnih poslova Marijom Zaharovom pred njen povratak u zemlju, naveo je da je Beograd otvoren za dijalog i nalaženje trajnog rešenja za pitanje KiM i dodao da će to biti tema svih sastanaka u septembru, ali i sada u avgustu.

„Avgust odavno već, barem za nas ovde u Srbiji, nije mesec odmora“, kaže Dačić i navodi da su SAD otvorene da se o svemu razgovara, uključujući i ideju razgraničenja.

Istina je, navodi, da je došlo do promene američkog stava kad je reč o tome da se ipak otvori mogućnost da se i dalje vodi dijalog o nalaženju trajnog rešenja za problem Kosova.

Podsetio je da je do sada stav SAD bio pre svega fiksiran na to da je to već sve završeno i na izjavu savetnika američkog predsednika da se spoljna politika SAD rukovodila auto pilotom koji je odavno postavljen.

„Sada se to promenilo dolaskom nove administracije. Oni ne preferiraju sada, niti predlažu neko rešenje, ali otvaraju mogućnost da se u neposrednom dijalogu Beograda i Prištine dođe do obostrano prihvatljivog rešenja i to je sve“, kaže Dačić.

Dodaje da je to i dovoljno da se ipak otvore vrata za dijalog.

„Kao što znate, mi nikada ne možemo da priznamo jednostrani akt Prištine što znači da ukoliko žele da se nastavi dijalog o trajnom rešenju, mi stojimo na raspolaganju“, kaže Dačić i dodaje da Priština misli da se ništa nije promenilo.

Ono što je novo, dodaje, jeste da i mnoge zemlje u Evropi i SAD uviđaju da ipak to pitanje nije rešeno i ističe da Beograd nastavlja borbu za odbranu teritorijalnog integriteta i suvereniteta i razgovore sa zemljama da nastave sa povlačenjem priznanja Kosova.

„Protiv smo učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije dok se ne reši pitanje statusa i otvoreni smo za dijalog. Ako nema dijaloga mi nikad nećemo priznati nezavisnost Kosova, jednostrani akt koji su oni doneli“, podvukao je Dačić.

Upitan da prokomentariše izjavu predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da Srbija treba da traži sever Kosova, odnosno integriše u svoj sastav četiri optšine na sevru pokrajine, Dačić je rekao da o tome priča već 10 godina.

„Nemojte vi mene sada da pitate nešto što ja pričam već 10 godina. Sad ispada da je to neko rekao sada novo. Pa ja to pričam 10 godina! Nemojte mene da pitate da ja to kometraišem. Meni je drago, što posle svih napada koje sam doživljavao svih ovih 10 godina, da i drugi tako misle“, kaže Dačić.

(Tanjug)