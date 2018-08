Dačić: SAD otvorene za to da se dijalogom dodje do trajnog rešenja za Kosovo

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je došlo do promene stava Sjedinjenih američkih država, koje sada ostavljaju otvorenu mogućnost da se i dalje vodi dijalog Beograda i Prištine o nalaženju trajnog rešenja za Kosovo.

„Kada kažem promena, do sada je taj stav bio da je to već sve završeno. Ali sada se to promenilo dolaskom nove administracije. Ne predlažu rešenje, ali otvaraju mogućnost da se u dijalogu Beograda i Prištine dodje do obostranog prihvatljivog rešenja i to je na kraju krajeva i dovoljno da se ipak otvore vrata za taj dijalog“, rekao je Dačić novinarima u Beogradu u hotelu „Moskva“, gde se susreo sa portparolkom Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marijom Zaharovom.

On je ponovio da Srbija ne može da prizna jednostrani akt Prištine o proglašenoj nezavisnosti, pa će tako nalaženje kompromisnog rešenja biti tema svih sastanaka u narednom periodu.

Dačić je kazao i da su o svemu tome i on i predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali sa ruskim zvaničnicima.

„Ništa ne radimo iza ledja našeg glavnog strateškog partnera i zemlje koja nam daje podršku“, rekao je ministar spoljnih poslova.

Kako je dodao, misli da je rano govoriti o tome da li podržavaju rešenje, jer daleko je mogućnost da se dodje do dogovora.

Dačić je istakao da je novo to što su mnoge zemlje u Evropi i SAD uvidele da pitanje Kosova ipak nije rešeno.

„Što se nas tiče, naša borba za odbranu teritorijalnog suvereniteta i integriteta se nastavlja i nastavićemo da razgovaramo sa zemljama da povuku priznanje Kosova. Protiv smo prihvatanja stolice u UN, dok se ne reši status ako nema dijaloga nećemo prihvatiti jednostrani akt nezavisnosti Kosova“, kazao je Dačić.

On je ponovio i da o pripajanju severnih opština Kosova i Metohije govori već deset godina.

Upitan kako doživljava izjavu lidera Dveri Boška Obradovića da je priča o podeli i razgraničenju izdaja i da bi trebalo krivično da odgovara predsednik Srbije Aleksandar Vučić zbog zalaganja za to, Dačić je kazao da je u vreme te ekipe u kojoj je sada Obradović, Kosovo proglasilo nezavisnost te da se protiv njih može podneti krivična prijava.

(Beta)