Dačić: SAD spremne da podrže kompromis za KiM

VAŠINGTON – Administracija SAD spremna je da pruži podršku Srbiji u pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje KiM, što je u ovom trenutku veoma pozitivno za Srbiju, izjavio je danas za Tanjug prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On je izneo utisak da je trenutna situacija u odnosima naših dveju država bitno drugačija u odnosu na neko prethodno vreme o čemu je, kako kaže, obavestio i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dačić je, sumirajući dvodnevnu posetu Vašingtonu, gde je boravio povodom obeležavanja sto godina od podizanja srpske zastave u Beloj kući, podsetio da je do pre dve godine u razgovorima sa predstavnicima američkih institucija, mogli šmo da čujemo da je to pitanje (KiM) već rešeno i da vidimo sta ćemo sa drugim temama. „Danas se otvoreno pruža podrška tome da se ipak pronađe neko kompromisno resenje. To je za Srbiju u ovom trenutku veoma pozitivna i podsticajna stvar“, rekao je Dačić.

Ocenio je da je dvodnevna poset srpskih zvaničnika SAD bila veoma značajna i sa dobrim rezultatima za Srbiju.

„To je bila i dobra prilika da se razgovara o resetovanju i revitalizaciji odnosa naše zemlje sa SAD i zato su svi sastanci i konferencije na kojima sam učestvovao bili od velike koristi“, oceno je ministar.

Govoreći o sastancima sa Džonom Boltonom, savetnikom predsednika SAD za nacionalnu bezbednost i sa pomocnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom, Dačić je naglasio da su ti sastanci bili „izuzetno konstruktrivni“ i da su protekli „u veoma pozitivnoj atmosferi“.

„Ono što je sigurno jeste da dolaskom nove americke administracije imamo mnogo povoljniju atmosferu za iznosenje naših stavova, veće razumevanje naše pozicije i veću zelju da se resetuju nasi odnosi i da se pomogne u stabilizovanju prilika u regionu“, kazao je šef srpske diplomatije.

Prema njegovim rečima, Bolton je kazao da je dosadašnja politika SAD prema regionu bila vođena „autopilotom“, tj. politikom koja je bila definisana još pre 20-30 godina.

„Sada je američka administracija spremna da barem ravnopravno razgovara i o našim predlozima za rešavanje najvecih problema u regionu, a taj najveći problem jeste pre svega trajno rešenje problema KiM“, istakao je Dačić.

Dačić je dodao da je preneo Boltonove pozdrave predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao i da će Srbija nastaviti kontakte sa SAD uz „veliku podršku SAD za odvijanje ovog dijaloga“.

Podsetio je da je učestvovao i na konferenciji o religijskim slobodama koju je organizovao Majk Pompeo, a koja je bila važna jer su na njoj učestvovali potpredsednik SAD Majk Pens, viši savetnik i zet američkog predsednika Džerard Kušner kao i veliki broj ministara spoljnih poslova.

A prisustvovao je, kaže, u Kongresu svečanom obeležavanju istorijskog događaja a to je stogodišnjica od podizanja srpske zastave na Beloj kući.

„Cilj mojih razgovora ovde bilo je pozicioniranje Srbije i ja sam preneo Vučiću moj utisak, a to je da je situacija bitno različita u odnosu na neko prethodno vreme i da treba iskoristiti ovaj pozitivan trenutak da sa novom americkom administracijom dođemo do rešenja za probleme u regionu koji bi bili u interesu stabilnosti regiona i koja bi naravno još više pomogla da Srbija reafirmiše svoju spoljnopolitičku poziciju i ostvari svoj put ka Evropskoj uniji“, naglasio je Dačić.

Dekle, rezimira Dačić, probleme regiona treba rešiti na način gde će svako dobiti, a ne da, kako je rekao, tražimo ko će šta izgubiti.

„To je velika promena i možda je i dobro da se to dešava na ovaj značajan događaj, a to je 100 godina od srpske zastave na Beloj kući,“ naveo je Dačić u izjavi za Tanjug u Vašingtonu.

(Tanjug)