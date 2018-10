Dačić: Srbija ne mora ništa, osim da poštuje svoje interese

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ga izjave predstavnika SAD i Nemačke o statusu Kosova i Metohije ne iznenađuju, ali podvlači da, uprkos različitim stavovima, Srbija ništa ne mora, osim da donese odluku koja se temelji na državnim i nacionalnim interesima.

Dačić je u intervjuu za TV Prva ponovio da je Srbija spremna na kompromis i dijalog koji će doneti rešenje koje je u interesu oba naroda.

Kako je rekao, razgraničenje je samo jedna od ideja i dobro je da se situacija promenila na međunarodnoj sceni i da se insistira na dijalogu i da niko sada ne govori, kako je rekao, „treba da bude ovako“.

Iako se rešenje pitanja KiM često pominje kao uslov za ulazak u EU, a proces ulaska se odlaže, Dačić podvlači da Srbija neće odustati od EU, jer joj je ta zajednica potrebna.

„Švajcarska i Norveška mogu da kažu da im EU ne treba, Island je na primer odustao od kanidature, ali to su ekonomski razvijene zemlje koje nemaju potrebu za tom zajednicom. Mi smo za evropske integracije, ali to ne znači da ćemo da narušimo nacionalni interes“, rekao je Dačić i dodao da se nada da će dijalog dovesti do pozitivnog rezultata, ali da, ukoliko se to ne desi, Srbija svakako neće priznati jednostrane akte Prištine.

Upitan za eventualni susret predsednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija na skupu povodom stogodišnjice pobede u Velikom ratu u Parizu 11. novembra, Dačić kaže da ne veruje da će tada doći do razgovora o KiM.

„Ne znam šta Tači tada tačno obeležava, jer su oni izgubili u Prvom svetskom ratu. Ne verujem da će se tada razgovarati o pitanju Kosova, biće na istom događaju, ali ne znači da će razgovarati o tome“, rekao je Dačić.

Ministar spoljnih poslova potvrdio je da predsednik Francuske Emanuel Makron dolazi u Srbiju i da će do posete doći u prvoj nedelji decembra.

Kada je u pitanju članstvo Kosova u Interpolu i Unesku, Dačić smatra da je to za Kosovo pitanje „dobijanja na državnosti“, a ne stvarne želje da se učestvuje u radu tih institucija.

„Kosovo ne želi da uđe u to da bi štitili kulturno nasleđe i da bi se bunili protiv kriminala, jer je cela OVK finansirana od kriminala, oni žele da predstave da su dobili na državnosti i zato je za nas to statusno pitanje“, objašnjava Dacičh.

On je zaključio da zemlje koje nisi priznale KiM neće glasati ni za članstvo u pomenutim institucijama, te da pošto je potrebna dvotrećinska većina „ne očekuje da će zahtev proći“.

(Tanjug)