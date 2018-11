Dačić: Šta su tražile naoružane kosovske snage u j. Mitrovici?

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da Srbija ima jasne dokaze da su kosovske snage donosile danas naoružanje i municiju u južnu Mitrovicu, a istovremeno je podsetio na garanciju KFOR-a u vezi sa pristupom bilo kakvih kosovskih oružanih snaga severu Kosova.

„Danas je bila izjava KFOR-a da nije bilo pokreta, a Vučić je rekao da je bilo.Tačno je da nije bilo pokreta na severu, ali šta su tražile te snage u južnoj Mitrovici, gde su donosile naoružanje i municiju a za šta mi imamo jasne dokaze? Zbog čega su tu došle? Šta je ta demonstracija?“, rekao je Dačić u emisiji OKO na RTS.

I onda sada, istakao je, „neki naši ovde u Srbiji kažu – eto vidite, KFOR je ipak demantovao Vučića“.

„Pa da li vi više verujete kosovskim službama ili KFOR-u, ili verujete srpskim bezbednosnim službama koje imaju takve informacije?“, upitao je ministar.

„Mi razmatramo svaku informaciju koja ovde dođe i veoma ozbiljno upozoravamo svakoga – zadatak međunarodnog prisustva je da spreči ovakve mere Kosova na ekonomskom planu ali i da spreči svaku destabilizaciju. Zato, nemojte da provocirate Srbiju“, poručio je.

Prilikom potpisivanja Briselskog sporazuma, napomenuo je Dačić, u sedištu NATO-a je zagarantovano da KFOR neće dozvoliti bilo kakvim kosovskim oružanim snagama pristup severu Kosova bez njihove saglasnosti i bez obaveštavanja čelnika sprskih opština.

Srbima na Kosovu, koji su za sutra najavili proteste zbog uvođenja taksi na srpsku robu, poručio je: „Samo mirno“.

„Srbi ne treba da izazivaju bilo kakve incidente. Čak i ako imaju takve namere, to bi bila dalja eskalacija u kojoj bi oni došli u sukob sa samim KFOR-om, što je malo verovatno, ali mi sigurno nećemo ostaviti naš narod da bude žrtva“, rekao je Dačić.

O najnovijoj meri Prištine kaže da je to politička, a ne ekonomska mera.

„Ovo je ludilo, ovo više nije ni politika, već neprijateljski akt koji može da ugrozi stabilnost celog regiona i baš zato je bitno da međunarodna zajednica reaguje“, istakao je.

Srbija je, naveo je, uzdržana da ne bi dodatno remetila situaciju i da bi se jasno videlo ko je taj ko izaziva pogoršanje.

S druge strane, ukazuje, Srbija ima i druge mogućnosti – ako se povuče iz nečega na šta se ranije obavezala, ako krene u tom pravcu, vratili bismo se, kaže, 10 godina unazad.

„U tom smislu je veoma važno da se zaista izvrši pritisak na Prištinu. Oni moraju tu odluku da povuku ako žele da se dijalog nastavi“, ukazao je, naglasivši da nastavka dijaloga nema dok mera vezana za takse na robu iz centralne Srbije ostane na snazi.

Za premijera privremenih kosovskih institucija Ramuša Haradinaja kaze da Kosovo – vodi ka katastrofi.

„Čim je Haradinaj rekao da će ove mere ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo, to je znak nepopravljivog ludila jer je to njegov način na koji je do sada funkcinisao, ali u šumi, u uniformi… To više ne može. Ovo je sad biti il’ ne biti. Ovo je suprotno svemu onom o čemu smo do sada razgovarali“, istakao je Dačić, zaključivši da je sada na Evropskoj uniji da se izjasni.

