Dačić: Svi sada vide Prištinu kao remetilački faktor

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je izjavio danas da se promenila pozicija SAD prema pitanju KiM i da sada svi vide prištinsku stranu kao remetilački faktor koji odbija da dođe do kompromisa.

Dačić je ponovio da podržava predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, govoreći o rešavanju kosovskog pitanja, rekao da se zalaže za razgraničenje sa Albancima.

„Promenila se pozicija SAD, ranije su smatrali da je pitanje KiM rešeno i da imamo samo da priznamo Kosovo i da se ne otvara ta tema. Sa novom aministracijom oni su otvoreni da sagledaju sve predloge za kreativna i flksibilna rešenja. To je ono što smo mi tražili. Podržavam ovaj predlog zato što se za to zalažem već desetak godina, pošto je to jedino moguće i brzo rešenje, koje trenutno otklanja akutni problem“, rekao je Dačić za Prvu.

Ističe da je, ipak, još rano govoriti o tome da li će do toga i doći, ako se uzmu u obzir izjave prištinske strane.

„Imamo situaciju da su SAD, Rusija, Francuska veoma raspoložene da se dođe do kompromisa, da EU moderira taj dijalog, a Nemačka i drugi kažu da ne treba vršiti promenu granica. Prvo su promenili granice Srbiji… pa ne možete Pandorinu kutiju koju ste otvorili povodom Srbije sada da zatvorite i kažete to nije ništa, nije se desilo i nema dalje“, kaže on.

Dačić dodaje da još nije na vidiku da će biti moguće postići rešenje po pitanju KiM.

(Tanjug)