Dačić: Teško da će 2019. biti završeni pregovori i postignut dogovor oko Kosova

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da sumnja da će 2019. godine biti završeni pregovori i postignut sporazum oko pitanja Kosova i Metohije.

On je za „Blic“ rekao da je namera bila da se pregovori okončaju do kraja mandata visoke predstavnice EU Federike Mogereini, koji se završava u poslednjoj trećini 2019. godine, ali da posle svega što se dogodilo i blokade pregovora sumnja da je to moguće i da je gotovo izvesno da ona i neće ubuduće biti pregovarač.

„Više je razloga zašto će teško pregovori biti okončani do kraja godine. Albanci ne odustaju od toga da je dogovor samo ako mi priznamo nezavisnost“, rekao je Dačić.

S druge strane, kako je dodao, veliki je uspeh što je vraćena tema na suštinsko rešenje, a ne samo na tehnička pitanja.

„Sada svi oni kojima je nezavisnost bila neupitna otvaraju prostor, kako Amerikanci kažu – relativnom rešenju koje bi uvažilo stavove i jednih i drugih“, rekao je Dačić.

On je kazao da se kada je reč o završetku pregovora u godini kada se bira novi Evropski parlament i nova Evropska komisija pa i novi visoki predstavnik za spoljnu politiku EU koji direktno učestvuje u dijalogu, ne može očekivati da će dijalog biti u punoj snazi.

Dačić je kazao da i da se nije odustalo od razgraničenja kao rešenja za Kosovo, ali da ta ideja nije ni razradjivana.

„Na stolu je, ali se o tom modelu ne razgovara. Mi ne odustajemo ni od jedne ideje koja ima potencijal da dovede do kompromisa“, naveo je Dačić.

Govoreći o formatu pregovora, on je kazao da ukoliko bude zahteva da se proširi i da učestvuje i Amerika da će Srbija tražiti i da Rusija bude uklljučena.

„Ako dodje do dogovora tražićemo da se overi u Savetu bezbednosti, a to znači da i velike sile budu garant sporazuma“, dodao je on.

Upitan o protestima protiv vlasti Dačić je kazao da na njih ne obraća naročitu pažnju, jer vidi da nema nasilja i jer nije čuo neke važne zahteve ni ideje.

On je ocenio da je zahtev da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ode sa vlasti nerealan i neozbiljan od ljudi koji žele da se ozbiljno bave politikom i ocenio da protestne šetnje u Beogradu imaju svrhu da se prisete nekih davnih dana, kada su svi bili mladji i borbeniji.

(Beta)