Dačić: Trampova pisma podrška, ali i ćuška onima koji koče

BEOGRAD – Pisma američkog predsednika Donalda Trampa predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i kosovskom predsednik Hašimu Tačiju „podrška su mirovnom procesu i ćuška onima koji to usporavaju“, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

U intervjuu za TV Prva, Dačić je podsetio da su SAD bile spremne da organizuju potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine, kao što su to učini nekada između Izraela i Palestine, ali je dodao da se iz svega što se u poslednje vreme dešava vidi da se do rešenja neće doći brzo.

„Bili su spremni da organizuju potpisivanje u trenutku kada se mi dogovorimo, jer oni nisu deo dijaloga i ne određuju vreme za to, ali sve ovo što se dešava sada s (kosovskim premijerom Ramušom) Haradinajem i merama i nerazumnim odlukama iz Prištine, govore o tome da rešenje neće biti brzo“, kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, to i jeste razlog što su ta pisma usledila, kao neka vrsta davanja podrške mirovnom procesu i ćuški onima koji koče rešenje.

Ministar spoljnih poslova Srbije podsetio je i da je jedan sam od retkih i prvih koji je govorio o razgraničenju kao mogućem rešenju, i to kada niko o tome nije smeo da priča i kada nije bilo popularno da se priča o tome.

„I dan danas mislim da je to jedina realna mogućnost za brzo rešenje, s druge strane, to rešenje uvažava interese i srpskog i albanskog naroda, a s treće, kod američke administracije se promenio pristup, promenom predsednika i njegovih najbližih saradnika došlo je do mogućnosti da se ipak pitanje Kosova ne smatra gotovim i rešenim“, kazao je Dačić.

