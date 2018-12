Dačić: Uskoro manje od 100 zemalja koje su priznale Kosovo

BEOGRAD – Obećao sam da će broj zemalja koje su priznale Kosovo uskoro pastio ispod 100, a onda i ispod polovine broja članica UN kojih ima 193, kaže za „Blic“ ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On objašnjava da su prištinske vlasti u ozbiljnim problemima, jer je za njih glasalo samo 76 zemalja za prijem u Interpol od čega dve nisu članice UN: Kurasao i Sen Martin.

„Znači samo 74 članice, a kažu da ih je priznalo 116. Prvi put je postalo jasno vidljivo da su sve to bile laži. Do sada su govorili da ja sve što pričam oko povlačenja priznanja lažem, a sada to ističu kao veliki problem. Pa kakav je problem ako su sve to bile moje laži“, upitao je Dačić.

Kako je rekao, Priština spočitava Beogradu da to što „vodimo kampanju povlacenja priznavanja i ugrozavamo dijalog i iritiramo Prištinu, a otkad je počeo Briselski dijalog 2012. godine 26 drzava je priznalo Kosovo“.

„Pa kako to tada nije ugrožavalo dijalog i iritiralo Srbiju“, rekao je ministar.

Srpski šef diplomatije kaže i da na svakoj sednici Saveta bezbednosti UN Amerika, Velika Britanija i Francuska pozivaju sve zemlje da priznaju nezavisnost Kosova.

„Pa što je onda probelm što mala Srbija poziva sve zemlje da ne prinaju Kosovo ili da povuku priznanje“, upitao je on.

Dačih je nedavno potvrdio da su Solomonska Ostrva 11. država koja je povukla priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova i dodao da Priština nema osnovu da ga demantuje.

Do sada su priznanje povukli Unija Komora, Grenada, Dominikanska Republika, Surinam, Liberija, Sao Toma i Principe, Gvineja Bisao, Burundi, Papua Nova Gvineja, Lesoto i Solomonska Ostrva, podseća se u tekstu.

(Tanjug)