Dačić: Znaće se danas ili sutra da li će KiM biti tema SBUN

BEOGRAD – Danas ili sutra znaće se da li će Savet bezbednosti UN održati sednicu o situaciji na Kosovu i Metohiji, ali bi glasanje o dnevnom redu sednice, jer se neke zapadne zemlje protive tome, bio presedan, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On je u intervjuu RTS-u podsetio da je Kina, predsedavajuća Saveta bezbednosti UN Kosovo u novembru, stavila Kosovo na dnevni red sednice 14. novembra, čemu se pojedine zapadne zemlje protive.

„Alternativa je glasanje o dnevnom redu, ali se to nikada nije desilo“, rekao je Dačić.

On je podsetio da se noćas vratio iz Španije gde se, između ostalog, sastao i sa šefom španske diplomatije Đozepom Boreljom.

„Španija će čvrsto ostati uz Srbiju kada je reč o odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta, tako da nema šanse da EU postavi kao uslov za ulazak Srbije u EU priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova dokle god postoji pet članica koje ga ne priznaju, dokle god ne postoji konsenzus u okviru EU“, kazao je ministar.

S druge strane, „veliki je cinizam kada neko ko je priznao Kosovo i time narušio osnovne principe međunarodnog prava, a to je nepovredivost granica, sada govori o tome da su to opasni principi koje mi predlažemo, brine se za granice Kosova koje nisu međunarodno utvrđene. Znači, prvo ste srušili granice Srbje, teritorijalni integritet Srbije, pa ste se sada setili da uvodite te principe“, istakao je Dačić.

Dodao je da Srbija zna šta joj je činiti.

„Ostajemo, naravno, na evropskom putu, samo moramo da budemo čvrsti u odbrani naših nacionalnih i državnih interesa, ali dok god EU i neke zemlje misle da ćemo mi sve da uradimo samo da bismo bili članica EU, to je za nas loše“, istakao je ministar.

Govoreći o inicijativi Kosova da postane članica Interpola, o čemu će se raspravljati u novembru na sednici svetske policijske organiyacije u Dubaiju, on je ocenio da ne veruje da će Kosovo dobiti članstvo u toj organizaciji.

„Želju da postanu članica interpola oni obrazlažu time da će se navodno tako bolje boriti protiv kriminala, terorizma i tako dalje. To je najobičnija glupost i laž. Njima treba članstvo u Interpolu kako bi time prikazali potvrdu svog statusa, to jest, državnosti“, istakao je Dačić.

On je objasnio da bez obzira na to što su sada mnoge od tih zemalja „zapljusnute raznim stavovima velikih sila da ipak to nije politička organizacija, da je ipak tu stvar o saradnji policija i da to nema veze sa statusom“, to suštinski nije tačno.

„Tačno je da čak iako su članovi Interpola neke teritorije, a ne države, one su to uz saglasnost tih država. Tako da bi ovde izglasavanje članstva Kosova bilo direktno kršenje statuta Interpola, ali i kršenje svih tih pravila koja smo mi ustanovljavali decenijama unazad, a to je da mora prvo da se reši pitanje statusa, pa tek onda prisustvo Kosova u nekim međunarodnim formama. Ta priča je politički motivisana i ima veliku podršku zapadnih zemalja“, naglasio je Dačić.

S obzirom na to da su za izglasavanje članstva potrebne dve trećine od ukupnog broja glasova, on je ocenio da su velike šanse da Kosovo neće proći i da ne veruje da će se tako nešto dogoditi.

„Da je Unesko u pitanju ili neka politička stvar, mogao bih da kažem sa sigurnošću da toga neće biti, ali ovde smo suočeni s velikim lobiranjem i s prisustvom raznih sredstava, počev od toga da se delegacijama nudi novac da dođu u Dubai, pa kada već dolaze, hajde da glasaju za Kosovo, ali biće i onih kojima će džaba platiti, jer će glasati protiv njega“, zaključio je ministar.

(Tanjug)