Dačić:Priznavanje KiM ne dolazi u obzir

BEOGRAD – Jedna od tema sutrašnjeg razgovora nemačke kancelarke Angele Merkel i predsednika Srbije Aleksandra Vučića sigurno će biti Kosovo i verujem da će predsednik Srbije reći da priznavanje Kosova ne dolazi u obzir, rekao je danas šef diplomatije Ivica Dačić.

„Mislim da je svima jasno i to će predsednik Vučić, iako ja ne mogu da govorim u njegovo ime, jasno i reći – da ne dolazi u obzir opcija da se prizna jednostrano proglašena nezavisnost Kosova. To ne bi bilo korektno ne samo prema državno i istorijski važnom državnom pitanju, nego bi to bilo i u suprotnosti sa ponašanjem nekih drugih zemalja koje su na strani Srbije, poput Španije, Grčke i drugih zemalja“, rekao je Dačić za RTS.

(Tanjug)