D“Adario: KBS nisu OVK, nismo u obavezi da ih razoružamo

PRIŠTINA – Novopostavljeni komandant KFOR Lorenco D“Adario izjavio je u novogodišnjem intervjuu Tanjugu da „za sada nema indikacija da bi moglo da se ponovi nešto slično onome iz 2004. godine“, kada se inače dogodilo albansko nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a on obavljao dužnost komandanta bataljona NATO Multinacionalne brigade Jugozapad u operaciji „Odlučni napor“.

Na pitanje kako može da uveri Srbiju da se nasilje viđeno tog proleća neće ponoviti, D“Adario je kazao da su se „mnoge stvari promenile od 2004. godine i opšta situacija je znatno poboljšana“.

„KFOR stalno nadgleda situaciju i održava dobre odnose i veze sa svim lokalnim institucijama i, za sada, nema razloga niti indikacija da bi moglo da se ponovi nešto slično onome iz 2004. godine. Primetio sam kod svih jaku odlučnost da izbegnu sukobe: svi imamo previše da izgubimo ako se vratimo na to. Niko to ne želi. Međutim, svi se moramo uzdržati od provokativnih izjava, jer bi one mogle da prouzrokuju pogrešne percepcije i dovedu do nesporazuma, pa samim tim izazovu i incidente“, rekao je D“Adario.

On je naveo da „verujem da svi žele da izbegnu to“.

„U svakom slučaju, KFOR je ovde, spreman da se suoči sa bilo kakvom pretnjom po bezbednost i posvećen je zaštiti svih ljudi na Kosovu. Dugujemo to ljudima i budućnosti regiona“, ocenio je novi komandant KFOR.

Upitan kako gleda na proteklih mesec dana na Kosovu, pošto je period od kada je on preuzeo komandu bio prilično buran, D“Adario je odgovorio da „jeste bilo turbulentno“.

„Posebno na političkom nivou, nakon mnogih relevantnih političkih odluka i mnogo izjava i retorike koja je stvorila percepciju tenzija. Međutim, ovde na terenu situacija je stalno bila pod kontrolom. Bilo je protesta, ali su svi bili održani na odgovoran i zreo način, i nije bilo nasilja. KFOR je uglavnom bio zauzet ostvarivanjem svog prisustva, podsećajući na taj način da smo u potpunosti posvećeni ispunjavanju našeg mandata i zaštiti svih ljudi na Kosovu“.

D“Adario je medijima nakon preuzimanja nove funkcije krajem novembra izjavio da je prisustvo KFOR „u skladu sa rezolucijom UN“ i da moraju da budu „spremni da intervenišu ako se ugrozi stabilnost ovog regiona“.

Na podsećanje da su srpski zvaničnici izjavljivali da bi KFOR po rezoluciji 1244 UN trebalo da razoruža kosovsku vojsku Kosova, ako se Kosovske bezbednosne snage (KBS) transformišu u oružanu formaciju i pitanje da li će KFOR pod njegovom komandom zaista i razoružati kosovske vojnike i kako će reagovati u slučaju da oni budu raspoređeni na sever gde živi srpska većina, D“Adario je odgovorio da je „stav NATO jasan“.

„KFOR će nastaviti svoju misiju osiguravanja bezbednog okruženja na Kosovu. Do sada politička odluka o usvajanju tri zakona nije uticala na bezbednost i sigurnost, tako da nema potrebe za intervencijom. Ako je potrebno, KFOR je spreman i obavezan da interveniše protiv bilo kakve pretnje stabilnosti na Kosovu“, naveo je D“Adario.

On je u daljem odgovoru zatražio da „pojasni da je Rezolucija 1244, u tački 9. (b), veoma jasna u pogledu odgovornosti KFOR: „demilitarizacija Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca…“

„S druge strane, prema zvaničnoj definiciji, Kosovske bezbednosne snage (KBS) su „profesionalne, multietničke, lako naoružane i uniformisane snage bezbednosti koje podležu demokratskoj, civilnoj kontroli“. Poredeći ove dve izjave, razumljivo je da KBS nisu ni OVK ni naoružana grupa kosovskih Albanaca, tako da u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN, ne postoji obaveza za KFOR. Takođe, tranzicija je dugoročni plan: ništa se nije promenilo za dve nedelje“, rekao je D“Adario.

On je dodao da će „u svakom slučaju, KFOR delovati tako da spreči ili blokira svaku akciju koja bi mogla da ugrozi sigurnost i bezbednost“.

Na pitanje kako vidi situaciju na Kosovu u narednim mesecima, pošto se približava godišnjica NATO bombardovanja Srbije, novi komandant KFOR je kazao da „posle 20 godina nije vreme za retoriku“.

„Ne treba zaboraviti šta se desilo, ali treba da se bavimo prošlošću na konstruktivan način. Takva godišnjica je pravo vreme za razmišljanje o prošlosti da bi se na njoj izgradila svetlija budućnost za najmlađe generacije. Preciznije, u junu će biti 20. godišnjica našeg dolaska i početka novog perioda mira i stabilnosti u regionu“, naveo je D“Adario.

On je ocenio da je „u ovom trenutku važno zadržati mir i uzdržati se od bilo kakvih izjava ili akcija koje mogu dovesti do eskalacije ili vraćanja nasilja i međuetničkih sukoba“.

„Siguran sam da niko ne želi da stvori napetost, ali posledice narativa i retorike mogu dovesti do neplaniranih incidenata sa kojima će se KFOR baviti. Beograd i Priština bi, takođe, trebalo da se kroz pomirenje usredsrede na dijalog, pod posredstvom EU, kao jedino trajno političko rešenje za region, koji NATO i dalje podržava“, rekao je D“Adario.

Na konstataciju da su generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i prethodni komandant KFOR Salvatore Kuoči nedavno govorili o mogućnosti promene mandata KFOR, u slučaju transformacije KBS, što je proces koji je već započeo i pitanje da li će se, po njegovom mišljenju, mandat promeniti i kako, D“Adario je kazao da će „NATO saveznici nastaviti konsultacije po ovom pitanju, a generalni sekretar će nastaviti kontakt sa svim relevantnim akterima“.

„Sa promenom mandata KBS, NATO će morati da preispita naš nivo saradnje sa Kosovskim bezbednosnim snagama. Za sada, KFOR nastavlja sa radom u okviru mandata UN i zakoni o tranziciji KBS neće uticati na KFOR“, zaključio je D“Adario.

(Tanjug)