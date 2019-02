Dajte mi tog ko može da promeni stav SAD o nezavisnosti KiM

BEOGRAD – Da li je bilo ko očekivao da će SAD promeniti stav po pitanju kosovske nezavisnosti, zapitao je danas predsednik Aleksdandar Vučić u odgovor na pitanje novinara o stavu Donalda Trampa da normalizacija odnosa sa Prištinom podrazumeva međusobno priznavanje Srbije i Kosova.

„Ko je očekivao da će najveća sila da promeni svoj stav, taj je mnogo naivan. SAD su priznale nezavisno Kosovo. Nemojte da mislite da je moguće da tu odluku promeni. Ako vi mislite da nekog genija dovedete na vlast i da promeni odluku Amerike, recime mi ime tog čoveka da ga odmah dovedem i da to rešimo“, rekao je Vučić i dodao: „Biće da takav ne postoji“.

Istakao je da razume želje američkog predsednika u vezi sa KiM, ali da mi imamo

želje, svoje potrebe i svoje planove.

„Poštujući želje svih gledaćemo kako na najbolji način da sačuavmo naše interese da se ne sukobljavamo sa Amerikom, jer to niti možemo, niti nam je potrebno nit je normalno da to činimo“, rekao je on.

Kako kaže, u skladu sa datim okolnostima, hod po toj tankoj žici po kojoj idemo, čini mi se da se krećemo na najsigurniji nacin.

(Tanjug)