Danas do 10 C, zatim hladnije, povremeno uz kišu i sneg

BEOGRAD – Jutro na severu Srbije biće oblačno sa kišom, dok će u ostalim krajevima očekuje pretežno vedro, po kotlinama i na jugu Srbije mestimično sa maglom i umerenim do jakim mrazem.

U toku dana doći će do naoblacenja koje će se sa severa proširiti se na ostale krajeve, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Samo će se na istoku i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno jak. Najniža temperatura od -10 C po kotlinama i na jugu Srbije, do 5 C na severu zemlje. Najviša temperatura od 3 C do 11 C. Uveče i u toku noći slab sneg ponegde se očekuje i u nižim predelima.

U Beogradu će ujutro biti pretežno vedro, pre podne će doći do postepenog naoblačenja, po podne i uveče slaba kiša. Vetar slab i

umeren, južni, po podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko 5 C, najviša oko 10 C, po podne u padu. U toku noći ka suboti u višim delovima grada moguć je kratkotrajan sneg.

Prema prognozi za narednih sedam dana, vreme u Srbiji će biti pretežno oblačno i hladnije, sa čestom pojavom padavina. U nižim predelima se očekuju mešovite padavine (kiša i sneg), a u brdsko-planinskim predelima sneg i povećavanje visine snežnog pokrivača.

(Tanjug)